La continuidad de las dinastías Villazón y Zuleta se hace presente este fin de año con música inédita para que los amantes del vallenato disfruten de principio a fin.

Este 4 de diciembre Iván David Villazón y Tomás Alfonso Zuleta lanzan el anticipo musical ‘Puro bla bla’, una canción jocosa y divertida de la autoría de Jaime “Tato” Fragozo, donde se muestra la versatilidad en el canto de Iván David y las notas alegres del acordeón de Tomás Alfonso características importantes que llevan en su sangre.

La grabación de esta producción se realizó en Iván David Estudios en la ciudad de Barranquilla, bajo la dirección y producción de Iván David Villazón.

Esta canción es el abrebocas del álbum completo que estará disponible el primer semestre del próximo año y que llevará por nombre VILLAZONISMO 2.0 , donde se buscará cautivar a un nuevo Villazonismo y seguir fortaleciendo la herencia musical y el legado que permanecerá por siempre en los corazones de los amantes de este bello folclor.

