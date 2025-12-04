Rosalía está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera. En las últimas semanas, la artista española ha sorprendido al mundo con Lux, un álbum que destaca por su mezcla entre lo terrenal y lo celestial. En este trabajo, la cantante juega con sonidos y letras que pasan de lo “mundano” a lo “divino”, e incluso incluye una segunda voz masculina que representa la voz de Dios.

El disco está dividido en cuatro movimientos y canta en catorce idiomas diferentes, entre ellos catalán, español, árabe, inglés, japonés, hebreo, latín, portugués y mandarín. Una apuesta arriesgada que ya acumula millones de reproducciones y que críticos como Rolling Stone han señalado como uno de los mejores del año.

Con el éxito del álbum, Rosalía anunció este jueves su Lux Tour 2026, una gira internacional que comenzará el 16 de marzo en Lyon, Francia, y pasará por varios países de Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina.

Bogotá será la primera parada en Latinoamérica

La artista llegará a Colombia el jueves 16 de julio de 2026, a las 9:00 p.m., para presentarse en el Movistar Arena de Bogotá, uno de los escenarios más importantes del país. El show está producido por Páramo Presenta y Live Nation, y será apto para mayores de 12 años.

Fechas de venta de boletas

Las entradas saldrán a la venta en varias fases:

Preventa Artista

Desde el 9 de diciembre a las 10:00 a.m.

Hasta el 11 de diciembre a las 9:59 a.m.

Preventa Movistar Total

Desde el 10 de diciembre a las 10:00 a.m.

Hasta el 11 de diciembre a las 9:59 a.m.

Preventa Bancos AVAL

Desde el 10 de diciembre a las 10:00 a.m.

Hasta el 11 de diciembre a las 9:59 a.m.

Venta general

Desde el 11 de diciembre a las 10:00 a.m., hasta agotar existencias.

La ruta completa de la gira

Después de su presentación en Bogotá, Rosalía seguirá en Santiago de Chile (24 y 25 de julio), Buenos Aires (1 y 2 de agosto), Río de Janeiro (10 de agosto), Guadalajara (15 de agosto), Monterrey (19 de agosto), Ciudad de México (24 y 26 de agosto) y San Juan (3 de septiembre).

Antes de llegar a Latinoamérica, la gira pasará por ciudades como París, Zúrich, Milán, Madrid, Barcelona, Lisboa, Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín y Londres.

Con Lux, Rosalía vuelve a demostrar por qué es una de las artistas más influyentes del momento. Su concierto en Bogotá promete ser una de las grandes citas musicales de 2026.