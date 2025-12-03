La Gobernación del Atlántico y la Fundación Arte, Cultura, Historia y Educación, ACHE, extendieron invitación a los atlanticenses a presenciar el espectáculo teatral, musical y dancístico, pero con una alta dosis de mensajes educativos y de sensibilización, ‘¿Y qué harías tú?’, previsto para el próximo 12 de diciembre, a las 5 de la tarde, en la Plaza de la Paz.

La presentación oficial del evento, protagonizado por 70 jóvenes artistas y de una duración 1 hora y 20 minutos, en los que se visibilizan, con base en experiencias propias, temas de salud mental, como la depresión, el bullying, la ansiedad, las tendencias suicidas, entre otras, se cumplió en el piso 12 de la Gobernación con una pequeña muestra de la puesta en escena prevista.

El director ejecutivo de la fundación, Harry Perea Mercado, explicó la esencia del impacto de la música, el teatro y la danza en su poder transformador y motor para sumar voces auténticas que inspiren y movilicen a miles de ciudadanos en el Atlántico hacia una cultura de cuidado, empatía y prevención.

“’¿Y qué harías tú?’ es un mensaje esperanzador que invita a todos a que reflexionen sobre cuáles son las acciones y omisiones que estamos haciendo o dejando de hacer frente a una problemática tan grave que se presenta hoy en día a nivel mundial. Colombia ocupa el noveno lugar a nivel mundial de países con mayor incidencia en casos de bullying. Atlántico, no es sorpresa, somos el tercer lugar a nivel país”, sostuvo Perea.

Cortesía Gobernación del Atlántico Obra teatral ‘¿Y qué harías tú?’.

Manifestó que, de 7, de 10 niños, ha sufrido de bullying; y por cada niño afectado, 10 se declaran observadores. “Este proyecto busca salvar vidas, y eso es lo que hacemos a través de las artes escénicas, porque consideramos que es el mejor vehículo conductor para transmitir mensajes esperanzadores como este: ‘¿Y qué harías tú?’”, anotó.

Para el secretario de Salud del departamento, Luis Carlos Fajardo Durán, manifestaciones artísticas que van en beneficio de la salud mental de los jóvenes del Atlántico, tienen acogida en el gobierno que lidera Eduardo Verano de la Rosa.

“Es importantísimo que empresas como esta apoyen y favorezcan la concientización del autocuidado de la salud mental de las personas. Que los jóvenes entiendan que hay un camino diferente, sobre todo a través del arte como una vía para resolver los problemas, tener paz mental, tranquilidad, y no tomar decisiones erradas. Desde todo punto de vista, la Gobernación del Atlántico y la Secretaría de Salud estaremos dispuestos siempre a apoyar este tipo de programas y proyectos”, señaló el funcionario.

La consejera de Salud Mental de la Gobernación del Atlántico, Milagros Bolaño, se unió al llamado de asistir a la Plaza de la Paz porque es una muestra de solidaridad y reconocimiento del impacto que producen las artes en la salud mental.

“Estamos invitamos a asistir a la Plaza de la Paz para vivir un show maravilloso, donde se integra la salud, el arte, la experiencia y el amor por fortalecer un bienestar emocional. Vamos a tener un evento maravilloso, único, porque la salud mental se construye desde el arte”, expresó Bolaño.

Olinda Oñoro Jiménez, subsecretaria de Salud Pública del departamento, indicó que el trabajo de ACHE se asemeja al modelo orientado en fortalecer la salud pública desde las artes, haciendo énfasis en el desarrollo de las habilidades de las comunidades para que se apersonen del autocuidado y a través de ello, poder prevenir y disminuir la incidencia de algunas enfermedades.

“En este momento, con el desarrollo y la puesta en marcha de esta obra y de todo el proceso que se ha hecho a partir de nuestros jóvenes, nos complace mucho que lideren ellos esta iniciativa, que se han preparado y se han programado, precisamente, para poder impactar en temas de gran relevancia en la comunidad adolescente y jóvenes del departamento, como lo son la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental en esta etapa de la vida”, comentó Oñoro.

Liliana Mesa, coordinadora de Juventud de la Gerencia de Capital Social, resaltó que los espacios de transformación son articulados con programas que apuntan al desarrollo equilibrado de los jóvenes y su salud mental. “Desde la Gerencia de Capital Social venimos trabajando para que los jóvenes tengan espacios donde puedan hacer uso al manejo de sus emociones y con este programa, ‘¿Y qué harías tú?’, reconocemos el liderazgo, el arte y la cultura de los jóvenes del Atlántico”, precisó.

Mayra Pájaro Rolando, directora creativa de La Virreina, firma que diseñó el vestuario de la puesta en escena del grupo de jóvenes artistas, explicó que esto se basó en vivencias, por eso cada pieza comunica en combinación con la música y la danza.

“Hay una pieza en particular eh que está pensada en una escena basada en la ansiedad; qué es lo que sientes, uno de estos sentimientos de salud mental que está pegando muy fuerte en la actualidad, especialmente a los jóvenes. Y diseñamos un textil pensado, que muestra todas estas cosas que nos dan ansiedad a las personas en la vida diaria”, sostuvo Pájaro.

José David Oviedo Cañate, director artístico de la Fundación ACHE y actor, aseguró que el proceso ha sido enriquecedor, porque se hace énfasis en que antes de salvar a alguien, primero hay que autosalvarse.

“La Fundación cuenta con bailarines, actores y también músicos, y toda esta parte integral que nos enfoca a nosotros como en la parte profesional se ha visto enriquecida a partir de todo este proceso que hemos llevado. Algo para destacar es que la obra es 100% original, es creada a partir de estas experiencias de la problemática que estamos viviendo socialmente. Nuestro interés radica mucho en hablar para sanar y nos ha funcionado”, concluyó.

Cabe destacar que la Fundación ACHE, creada en 2019 por Harry Perea Mercado, se ha consolidado como un referente cultural y social en el Caribe colombiano, gracias a su misión centrada en transformar vidas de jóvenes entre el 7 y 21 años, a través de las artes.

Desde entonces, la labor ha impactado, directamente, en la formación de más de 5.000 jóvenes del Atlántico, integrando procesos creativos con apuestas pedagógicas y comunitarias que fortalecen la identidad regional y promueven la participación ciudadana.