Hay momentos que se quedan para siempre: pequeños gestos, luces, celebraciones, lo que realmente toca el alma. En el Atlántico, esos instantes cobran vida en las manos de nuestros artesanos.

La primera gestora social del departamento, Liliana Borrero, presentó Timeless Celebration, una colección artesanal que rinde homenaje a la esencia de la Navidad y a la magia de las tradiciones que perduran durante todo el año.

Se trata de 29 piezas únicas, elaboradas por artesanos de Usiacurí, Galapa, Barranquilla y Suan, que combinan materiales naturales como la iraca, el fique, el hilo y la madera para dar vida a creaciones versátiles y llenas de significado.

cortesía

Vea: La millonaria subasta por el ‘Huevo de Invierno’, una de las piezas más complejas y difíciles del joyero Fabergé

“Cada una de estas piezas es una receta del territorio expresó Liliana Borrero, un trabajo que pasa por varias manos, por distintas técnicas y que refleja un mismo corazón: el del Atlántico. Esta colección celebra lo que importa: la unión, el talento, la creatividad y la alegría de nuestra gente.”

Más que objetos decorativos, las piezas de Timeless Celebration son símbolos de afecto, unión y memoria. Están pensadas para acompañar los encuentros familiares, las sobremesas, las risas y los abrazos que dan sentido a las celebraciones.

“Queremos que cada pieza se convierta en parte de las historias de quienes la adquieren agregó la gestora. Que estén presentes en diciembre, pero también en los cumpleaños, en las cenas, en los momentos cotidianos que nos recuerdan por qué vale la pena celebrar.”

cortesía

Lea: Gerard Piqué se lució en Harvard: debutó como profesor

La colección es el resultado de un trabajo colaborativo impulsado por la Gobernación del Atlántico, que busca fortalecer la economía creativa y visibilizar el talento artesanal del departamento bajo el sello Hecho en el Atlántico.

“Cuando un artesano del Atlántico crea, lo hace con el alma concluyó Borrero. Timeless Celebration es una muestra de que nuestras tradiciones no solo se preservan: se reinventan y se llenan de vida.”

Con esta iniciativa, el Atlántico reafirma su compromiso con la promoción de la cultura, el arte y las manos que construyen identidad y futuro.