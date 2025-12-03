El exfutbolista Gerard Piqué incursionó en el mundo empresarial tras su retiro del FC Barcelona. Tras esta mezcla de facetas nació la Kings League, una liga de fútbol donde los protagonistas son los ‘streamers’.

Gracias a su formación académica, el reconocido futbolista regresó a la Universidad de Harvard en las últimas semanas, esta vez como profesor invitado de la asignatura llamada Negocios del Deporte, la cual está integrada en el Master of Business Administration (MBA).

El empresario brindó esta asignatura sobre negocios en el deporte, basada en su experiencia en la Kings League, en de esta prestigiosa institución de Boston. Y a través de sus redes sociales compartió la experiencia.

Piqué publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías dictando clase en el interior de Harvard, así como imágenes en la fachada de la universidad, acompañadas de un emotivo mensaje: “¡Fue un honor dirigirme a los estudiantes de Harvard Business School sobre la publicación de un nuevo caso de estudio en Kings League!“.

El eje central de las clases fue el estudio del modelo de entretenimiento deportivo que establece la Kings League, diseñado para captar la atención de las nuevas generaciones que deseaban cambiar el formato tradicional de un partido de 90 minutos a un espectáculo adaptado para las redes sociales.

Este innovador modelo celebró sus primeros partidos a comienzos del 2023 y fue establecido como un producto de alto impacto. La competición de la Kings League se diferencia de la tradicional al tener solo siete jugadores en campo.

Además, el césped es artificial y existen las llamadas “cartas secretas” que usa cada equipo para sacar una ventaja táctica sobre su contrincante.