Shakira y Gerard Piqué parecen atravesar un momento de mayor tranquilidad en su relación personal. De acuerdo con nuevas versiones publicadas por medios españoles, la artista y el exfutbolista retomaron el diálogo directo después de varios años comunicándose únicamente a través de abogados y mediadores.

La separación, anunciada en 2022 tras más de diez años de relación, derivó en tensiones relacionadas con la custodia de sus hijos, Milan y Sasha, así como con la división de bienes y la venta de la casa familiar en Barcelona. Durante ese tiempo, cualquier asunto entre ambos pasaba por intermediarios, y Tonino, hermano de Shakira, era quien solía asumir el papel de enlace.

Según la periodista Silvia Taulés, de Vanitatis, la expareja volvió a conversar mediante llamadas y mensajes para tratar temas estrictamente familiares. Las interacciones se han mantenido en un tono respetuoso y sin incidentes, lo que representa un cambio significativo frente al clima que se vivió durante los meses posteriores a la ruptura.

La venta de la mansión que compartieron (hoy propiedad del futbolista Lamine Yamal) habría sido un factor clave para este nuevo ambiente.

El periodista Álex Rodríguez también confirmó esta información en el programa ¡Siéntese Quién Pueda!, asegurando que la relación entre ambos “es normal” y que, sin bienes en común, el único eje de conversación son sus hijos. Indicó además que no existen diferencias actuales en torno a su cuidado.

Las tensiones iniciales estuvieron ligadas, en su mayoría, a desacuerdos económicos que ya fueron solucionados. Incluso Shakira ha hecho recientes comentarios positivos sobre la disciplina de Piqué como padre, lo que algunos consideran una muestra del clima más estable entre ambos.

“También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado…no se puede triunfar de otra manera. La disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera”, dijo la barranquillera en una entrevista reciente.