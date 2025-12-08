Desde la noche del pasado sábado son muchas las voces que han lamentado la muerte del director fundador del Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Ithier, quien a sus 99 años, mientras la agrupación cumplía unos compromisos por Miami y Orlando dijo adiós para siempre.

Lea aquí: La nueva faceta que tendrá Shakira en el Mundial 2026

Sin embargo, ahora retumban las palabras de sus vocalistas, esos que durante los últimos años estuvieron a su lado absorbiendo toda su sabiduría. Se trata de Joselito Hernández y Anthony García, compartieron en sus redes sociales la tristeza que los embarga tras el luto por uno de los pilares de la salsa.

“No fue mucho el tiempo que pasé junto a él, pero estos últimos ocho años me di a la tarea, junto a su familia, de disfrutarlo, estudiarlo y compartir buenos y no tan buenos momentos que sé me durarán hasta mi último día en este plano terrenal. Hasta pronto, Ithier. Honrado que siempre te di las gracias en vida”, publicó Hernández junto con un vídeo en que está acompañado por el fundador y director del grupo en uno de sus cumpleaños.

En sus redes el vocalista también compartió imágenes de la presentación de anoche en la que le rindieron homenaje al maestro Ithier como parte de su gira “Salsa pal’ Mundo Tour”.

Por su parte, García compartió una fotografía en compañía de Ithier Natal y agradeció a Dios “por cada uno de los momentos que nos permitiste compartir junto al maestro Rafael Ithier”.

De igual manera, publicó un video entonando el tema “Todavía” (1981) mientras el músico lo acompañaba en el piano.

Cabe destacar que anoche, a las 8:00 p.m., a través de los principales canales de televisión, se emitió el especial de Navidad del Banco Popular de Puerto Rico titulado “Estampas de mi tierra”, donde El Gran Combo de Puerto Rico interpretó el clásico navideño compuesto por Roberto Angleró, “Alegría y Paz” (1965), uno de los primeros éxitos que consolidó la carrera del grupo fundado por Ithier en 1962.

Le puede interesar: Wagner Moura, Diego Luna y Benicio del Toro, entre los latinos en busca de un Globo de Oro

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles de las exequias.