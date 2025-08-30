En la tarde de este sábado, Barranquilla contó con una edición especial de el festival Timeless, que cumple su octava entrega y se presenta como uno de los eventos culturales más esperados del año. Desde las 2:00 p.m. El Gran Malecón del Río se empapó de mucho rock y música alternativa para recibir a miles de asistentes que pudieron disfrutar de la energía que caracteriza este festival.

La jornada contó con la presencia de dos grandes referencias de la música latina: Cultura Profética y Bacilos, bandas que han dejado un legado en la escena por décadas. La emoción se complementa con una programación de sonidos frescos y poderosos, a cargo de actos de renombre y promesas locales que en conjunto brindaron una experiencia divertida.

Entre las novedades de esta edición se destacaron bandas que aportaron dinamismo al cartel. Clubz, Duplat y Systema Solar se sumaron a una alineación que buscó mostrar la riqueza de la escena independiente y su capacidad para fusionar letras y propuestas visuales.

Además, el talento local tuvo un protagonismo destacado, con las bandas Maparche, Teddy Pank, Bruno Libonati y Myuras, que le dieron ese toque cercano al público.

El Gran Malecón del Río, siempre es el escenario idóneo para este tipo de encuentros, pues en el evento se presentaron propuesta al aire libre, hubo gastronomía, artesanía, juegos, bebidas y tecnología.

Timeless, ha construido a lo largo de ocho ediciones una trinchera cultural que conecta audiencias locales con artistas de talla internacional. En esta octava edición, la marca busca ratificar su compromiso con la escena musical y con la promoción de talentos emergentes que alimentan el panorama.

Primer show del festival

La primera banda en presentarse fue Teddy Panck. Es una banda Barranquillera, y aunque cada integrante tiene influencias distintas que abarcan desde el sonido caribeño hasta el punk más crudo. Es esa diversidad la que moldea el grupo.

En cuanto a colaboraciones, Casper confesó que le gustaría grabar con Bacilos, por la nostalgia de su adolescencia y la fuerza de sus letras acústicas. “Recuerdo escuchar ‘Caraluna’ en Cartoon Network… fue parte de mi infancia, y creo que sería un sueño unir esas dos energías”.

La banda tocó el EP ‘Ruido Divertido’, que contiene cuatro canciones que serán lanzadas una a una, mes a mes. El debut fue con ‘Papanata’”, un tema que marca la entrada al universo que han creado.

La segunda fue Bruno Lubonati y Luego mapache, ambas bandas demostraron de qué están hechas. Cantaron sus canciones y el público disfrutó del show que ambas agrupaciones entregaron.

Los asistentes disfrutaron de una tarde y noche de performances en vivo, sets deDJ y momentos de interacción entre artistas y público, bajo un bello entorno como lo es el río Magdalena, donde en la música se fusionó lo clásico con lo contemporáneo.