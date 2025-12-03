Falta muy poco para el 7 de diciembre, día que marca el inicio oficial de la Navidad en Colombia con el tradicional Día de las Velitas.

Es una celebración que convierte calles y hogares en un mar de luz, creando uno de los momentos más emotivos del calendario.

Aunque esta festividad tiene raíces religiosas, hoy también es vista como una ocasión perfecta para limpiar energías, agradecer y abrir espacios de intención para un nuevo ciclo lleno de bienestar y abundancia.

Pexels/Cortesía

Las velas simbolizan claridad, esperanza y el comienzo espiritual de la temporada navideña.

Además de su belleza y su simbolismo religioso, el Día de las Velitas se ha transformado en un momento propicio para realizar rituales personales y familiares. Muchos colombianos aprovechan la energía de esa noche para cerrar ciclos, liberar cargas emocionales y manifestar deseos para el año que está por iniciar.

Shutterstock

A continuación, los cinco rituales más recomendados para recibir esta fecha con intención y buena vibra.

1. Ritual de liberación y quema de papel: cerrar ciclos

Es uno de los favoritos para quienes desean empezar el próximo año con menos cargas. Consiste en:

Escribir en un papel aquello que se quiere dejar atrás como emociones, problemas, situaciones o hábitos.

Tiene que encender una vela blanca, símbolo de purificación. Quemar el papel de manera consciente, agradeciendo el aprendizaje detrás de cada experiencia.

Para potenciar este ritual, se recomienda usar incienso de sándalo o lavanda, aromas que favorecen la calma y la claridad mental.

Pexels

2. Baño energético para limpiar la negatividad

Este ritual busca refrescar cuerpo y mente después de un año retador. Se prepara una infusión con:

Sal marina

Romero

Salvia blanca

Limón

Durante el baño se pueden encender velas de colores para reforzar la intención:

Amarillo: abundancia económica

Rojo: amor y relaciones

Verde: salud y equilibrio

Es ideal para quienes necesitan soltar tensiones y recargar energía para el 2025.

Pexels

3. Encender velitas con intenciones específicas

La tradición de encender velas se vuelve más poderosa cuando cada luz tiene un propósito. Algunas personas agradecen por los logros del año, declaran intenciones para el próximo ciclo y envían pensamientos de luz a sus seres queridos.

Al pronunciar afirmaciones positivas, se refuerza la energía emocional y espiritual que se desea atraer.

Pexels/Cortesía

4. Crear un altar de gratitud en casa

Es un espacio sagrado y simbólico que ayuda a anclar las intenciones del próximo año. Para elaborarl coloque velas, flores y elementos que representen prosperidad como monedas, arroz y frutas.

Agradezca por lo vivido, por lo aprendido y por lo que está por venir. La gratitud es una de las vibraciones más fuertes para atraer bendiciones.

Pexels

5. Compartir luz y deseos con la familia

El Día de las Velitas también es un ritual colectivo. Reunirse con la familia o amigos fortalece los lazos y multiplica las buenas energías.

Cada vela puede simbolizar un deseo conjunto, compartir reflexiones ayuda a cerrar el año en armonía y la unión genera una energía de bienestar que impacta a todos los presentes.