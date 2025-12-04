La icónica telenovela ‘Vecinos’ volvió oficialmente a las pantallas de Caracol Televisión el pasado miércoles 3 de diciembre, ocupando la franja que dejó vacante La reina del Flow 2, cuya emisión terminó el 2 de diciembre de 2025.

La producción retomará el horario habitual de 10:30 p.m. a 11:30 p.m., un espacio que históricamente ha sido fuerte en audiencia para el canal.

¿Dónde puede ver la telenovela ‘Vecinos’?

Además de su transmisión en televisión, los televidentes podrán disfrutar los capítulos a través de YouTube y Ditu, la plataforma gratuita de streaming de Caracol Televisión, lo que permitirá revivir la historia desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.

Los canales están apostando a pasar de nuevo las telenovelas con más éxito, por eso, el regreso de ‘Vecinos’ que revive una de las tramas más queridas por los colombianos.

Caracol TV Telenovela 'Vecinos' regresó a Caracol TV

La serie cuenta la historia de Óscar Leal, un taxista humilde, carismático y solidario cuya vida cambia por completo cuando gana la lotería. Decidido a mejorar su vida, se muda al exclusivo edificio Fontainebleau, ubicado en una de las zonas más privilegiadas de Bogotá.

Allí conoce a Tatiana Gómez, la elegante y profesional gerente comercial del edificio, quien rápidamente se convierte en su nueva vecina y en el centro de un conflicto amoroso. Aunque Tatiana está comprometida con Rodolfo Castañeda, su relación con Óscar comienza a transformar su vida y a generar un triángulo amoroso lleno de tensiones, diferencias sociales y dilemas personales.

Caracol TV Óscar Leal y Tatiana Gómez en la telenovela 'Vecinos'

¿Quiénes son los personajes de la telenovela ‘Vecinos’?