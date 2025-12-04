La icónica telenovela ‘Vecinos’ volvió oficialmente a las pantallas de Caracol Televisión el pasado miércoles 3 de diciembre, ocupando la franja que dejó vacante La reina del Flow 2, cuya emisión terminó el 2 de diciembre de 2025.
La producción retomará el horario habitual de 10:30 p.m. a 11:30 p.m., un espacio que históricamente ha sido fuerte en audiencia para el canal.
¿Dónde puede ver la telenovela ‘Vecinos’?
Además de su transmisión en televisión, los televidentes podrán disfrutar los capítulos a través de YouTube y Ditu, la plataforma gratuita de streaming de Caracol Televisión, lo que permitirá revivir la historia desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.
Los canales están apostando a pasar de nuevo las telenovelas con más éxito, por eso, el regreso de ‘Vecinos’ que revive una de las tramas más queridas por los colombianos.
La serie cuenta la historia de Óscar Leal, un taxista humilde, carismático y solidario cuya vida cambia por completo cuando gana la lotería. Decidido a mejorar su vida, se muda al exclusivo edificio Fontainebleau, ubicado en una de las zonas más privilegiadas de Bogotá.
Allí conoce a Tatiana Gómez, la elegante y profesional gerente comercial del edificio, quien rápidamente se convierte en su nueva vecina y en el centro de un conflicto amoroso. Aunque Tatiana está comprometida con Rodolfo Castañeda, su relación con Óscar comienza a transformar su vida y a generar un triángulo amoroso lleno de tensiones, diferencias sociales y dilemas personales.
¿Quiénes son los personajes de la telenovela ‘Vecinos’?
- Óscar Leal: el protagonista noble, trabajador y soñador.
- Tatiana Gómez: profesional, elegante y atrapada entre el deber y el corazón.
- Rodolfo Castañeda: el novio de Tatiana, ambicioso y preocupado por las apariencias.
- Los habitantes del Fontainebleau: vecinos llenos de secretos, humor y conflictos que dan vida a las situaciones más divertidas y tensas de la historia.