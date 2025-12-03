Este domingo 7 de diciembre los hogares colombianos se iluminaran con la celebración del Día de las Velitas. Como es tradición las personas encenderán velas y adornarán con faroles las calles, terrazas, balcones y ventanas de sus casas.

Y es que para esta fecha las personas no pierden la oportunidad para pedir por sus sueños, metas y propósitos. Justamente, para quienes adoptan la filosofía del Feng Shui, la noche de las velitas es un momento ideal para manifestar deseos —no sólo como un ritual simbólico—, sino como una invitación a armonizar el entorno y atraer bienestar físico, emocional y material.

¿Qué pedir y por qué?

Según estas creencias, el color de la vela y su ubicación en el hogar pueden potenciar la energía de aquello que anhelamos. Algunas sugerencias populares son:

Salud y bienestar: encender una vela roja o naranja y ubicarla en el centro de la casa —zona vinculada al equilibrio— puede simbolizar vitalidad y fortaleza para cuerpo y mente.

Protección y buenas energías: una vela blanca o dorada, colocada cerca de la entrada o en el área norte de la vivienda, ayudaría a alejar energías negativas y crear un ambiente de seguridad y paz.

Prosperidad y éxito: quienes sueñan con estabilidad económica o crecimiento financiero suelen elegir velas amarillas, verdes o doradas, acompañadas de visualizaciones positivas.

Crecimiento personal y profesional: tonalidades como azul o morado conectan con sabiduría, desarrollo y logros, ideales para quienes buscan avanzar en proyectos, estudio o trabajo.

