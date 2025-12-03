Faltan pocos días para el Día de las Velitas, que se celebra cada 7 de diciembre en Colombia, en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María; sin embargo, más allá de la connotación religiosa, las personas han tomado esta fecha especial para reflexionar y pedir por sus sueños y propósitos.

Como es costumbre, las personas encienden unas velas – pueden ser blanca o de colores, según la intención –, las cuales van a acompañadas de los tradicionales faroles, y las ubican en las terrazas, balcones o ventanas para iluminar cada rincón.

En algunas cuadras dejan las velas y los faroles hasta que se apaguen.

Aunque esta festividad el elemento principal es la vela y la luz que emana, hay otro símbolo que también es protagonista, se trata de los farolitos, los cuales puede encontrar en el mercado de diferentes tamaños, colores y motivos.

Sin embargo, si usted prefiere elaborar su propio farol para que adorne su fiesta de velitas acá le explicamos cómo puede hacerlo de una manera sencilla.

Materiales

Cartulina o cartón paja

Papel transparente de colores

Palitos de madera (como listones o palitos de paleta)

Tijeras o bisturí

Pegamento o cinta

Elementos decorativos como marcadores, escarcha o recortes.

Proceso de elaboración

El proceso implica elegir un diseño —puede inspirarse en figuras como una estrella, luna o incluso motivos navideños— calcarlo en la cartulina, trazar líneas guía para cortar y doblar, y luego recortar con cuidado.

Después, se colocan los listones de madera en las esquinas para dar estructura, se pega el papel transparente en las ventanas del farol y se decora al gusto.

Finalmente, se arma cuidando que quede espacio suficiente para colocar la vela, cuidando siempre la seguridad.