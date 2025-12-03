Llegó diciembre y con él las novenas, las fiestas de oficina, los reencuentros familiares y ese ambiente festivo que mueve a muchos a levantar un vaso para brindar. Pero, como cada año, también vuelve un problema que se dispara justo en esta temporada: el licor adulterado.

Las autoridades advierten que durante estas semanas aumentan tanto las intoxicaciones como las capturas y operativos contra quienes fabrican y venden alcohol falso.

La alta demanda, sumada a la circulación de botellas adulteradas en comercios informales y fiestas privadas, convierte esta época en una de las más riesgosas para los consumidores.

Ante este panorama, las instituciones de salud insisten en la importancia de que los consumidores sepan cómo identificar si una botella ha sido manipulada, reconozcan los efectos del alcohol adulterado y, sobre todo, sepan cómo actuar si alguien presenta síntomas de intoxicación.

Por ello, a continuación EL HERALDO le presenta una breve guía que podría salvarlo o incluso ayudarlo a salvar vidas en caso de una emergencia por intoxicación.

¿Cómo identificar el licor adulterado?

Detectar irregularidades a simple vista puede evitar consecuencias graves. Estas son algunas señales de alerta:

Tapas sueltas o con marcas de manipulación. Si gira con facilidad o se ve defectuosa, es mejor no consumir.

Si gira con facilidad o se ve defectuosa, es mejor no consumir. Botella con fallas evidentes: etiquetas torcidas, impresión borrosa o rayones en el vidrio.

etiquetas torcidas, impresión borrosa o rayones en el vidrio. Color u olor inusuales: tonos opacos, partículas flotantes o un aroma químico o demasiado fuerte.

tonos opacos, partículas flotantes o un aroma químico o demasiado fuerte. Precios sospechosamente bajos , muy por debajo del valor comercial.

, muy por debajo del valor comercial. Estampillas falsificadas o deterioradas , con colores distintos o mal adheridas.

, con colores distintos o mal adheridas. Códigos QR o de barras que no coinciden al verificarse en la web del fabricante.

Efectos del consumo de alcohol adulterado

El licor adulterado puede contener sustancias peligrosas como metanol, etanol industrial o químicos corrosivos. Sus efectos pueden aparecer minutos u horas después:

Náuseas, vómitos y fuerte dolor abdominal.

Dolor de cabeza intenso, mareos o desorientación.

Visión borrosa o pérdida temporal o permanente de la vista.

Dificultad respiratoria, palpitaciones aceleradas o presión inestable.

Convulsiones, pérdida del conocimiento o coma.

Daño neurológico, hepático o renal irreversible.

Riesgo de muerte en casos de intoxicación severa.

¿Qué hacer en caso de intoxicación por alcohol adulterado?

Actuar rápido puede salvar vidas cuando una persona presenta síntomas tras consumir licor adulterado: