En una diligencia de allanamiento realizada este jueves en la calle 131 con carrera 14A, en el barrio Ciudad Caribe de Barranquilla, la Policía encontró una fábrica ilegal de licor que operaba dentro de una bodega sin razón social.

En el lugar fueron capturados dos señalados responsables, conocidos como alias Viejo y alias Johana.

Policía Metropolitana de Barranquilla Así lucían las instalaciones de la fábrica ilegal de licor adulterado allanada por la Policía en Barranquilla.

Durante la inspección, los uniformados ubicaron tanques de almacenamiento, maquinaria para envasado y miles de botellas listas para ser comercializadas como licor adulterado. De acuerdo con información oficial, la estructura criminal obtenía una renta mensual cercana a los $200 millones.

Elementos incautados

Dos tanques de almacenamiento de alcohol (10.000 ml cada uno).

Una máquina envasadora.

7.000 botellas de 2.000 ml, 750 ml y 375 ml.

2.000 botellas adicionales de diferentes capacidades.

20.000 tapas.

1.000 estampillas.

2.000 sellos de seguridad tipo cocanis.

Este operativo forma parte de las acciones para combatir la producción y distribución de licor adulterado en Barranquilla, un negocio ilícito que representa riesgos graves para la salud y continúa creciendo en distintos sectores de la ciudad.

Policía Metropolitana de Barranquilla Tanque de mezcla de alcohol hallado por la Policía Metropolitana durante un allanamiento en una fábrica ilegal de Barranquilla.

¿Cómo detectar licor adulterado?

Identificar un licor adulterado a simple vista puede prevenir intoxicaciones graves. Estas son señales comunes:

Tapas defectuosas o mal selladas: si la tapa gira con facilidad, presenta bordes irregulares o muestra signos de manipulación, desconfíe.

o mal selladas: si la tapa gira con facilidad, presenta bordes irregulares o muestra signos de manipulación, desconfíe. Botella con imperfecciones : rayones, etiquetas despegadas o impresión borrosa pueden indicar que no es original.

: rayones, etiquetas despegadas o impresión borrosa pueden indicar que no es original. Color y olor extraños: si el contenido tiene un tono opaco, partículas flotando o un aroma demasiado fuerte, químico o desagradable, lo mejor es no consumirlo.

Precio demasiado bajo : cuando el licor cuesta mucho menos que su valor habitual, es una alerta clara.

: cuando el licor cuesta mucho menos que su valor habitual, es una alerta clara. Estampillas alteradas o falsificadas: grietas, colores distintos a los habituales o adhesiones mal hechas indican posible adulteración.

o falsificadas: grietas, colores distintos a los habituales o adhesiones mal hechas indican posible adulteración. Código QR o de barras que no coincide: muchos productos permiten verificar autenticidad desde la página del fabricante; si no coincide, puede ser falso.

Efectos del consumo de alcohol adulterado

El alcohol adulterado puede contener sustancias tóxicas como metanol, etanol industrial, químicos corrosivos o agua contaminada. Sus consecuencias pueden ser inmediatas o aparecer horas después:

Náuseas , vómitos y dolor abdominal por irritación del sistema digestivo.

, vómitos y por irritación del sistema digestivo. Dolor de cabeza intenso y mareos, incluso después de ingerir poca cantidad.

intenso y mareos, incluso después de ingerir poca cantidad. Visión borrosa o pérdida de la visión, uno de los efectos más graves asociados al metanol.

o pérdida de la visión, uno de los efectos más graves asociados al metanol. Dificultad para respirar, taquicardia o presión arterial inestable.

Desorientación , convulsiones o pérdida del conocimiento por intoxicación severa.

, convulsiones o pérdida del conocimiento por intoxicación severa. Daño neurológico permanente, insuficiencia renal o hepática.

permanente, insuficiencia renal o hepática. Riesgo de muerte, especialmente cuando el producto contiene altas concentraciones de metanol.

¿Qué hacer en caso de intoxicación por licor adulterado?

Actuar rápido puede marcar la diferencia cuando una persona presenta síntomas tras consumir licor adulterado. Estas son las medidas recomendadas:

Suspenda de inmediato el consumo del producto y retire la botella para entregarla a las autoridades de salud o policía.

de inmediato el del producto y retire la botella para entregarla a las autoridades de salud o policía. No induzca el vómito. Esto puede agravar la condición.

Esto puede agravar la condición. Llame a una ambulancia o acuda al centro médico más cercano si la persona presenta vómito persistente, dolor abdominal, dificultad para respirar, visión borrosa, confusión o pérdida del conocimiento.

Shutterstock/Shutterstock La rapidez en la atención puede evitar complicaciones por licor adulterado.

Mantenga a la persona despierta y en posición semisentada para evitar atragantamientos.

y en posición para evitar atragantamientos. Verifique si el paciente ha tomado otros medicamentos o sustancias, y comuníquelo al personal médico.

si el paciente ha tomado otros o sustancias, y al personal médico. Conserve el envase y la tapa del licor. Esta información puede ayudar a identificar el tipo de sustancia consumida.

