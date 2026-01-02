El reciente decreto 1474 que trae un nuevo paquete de impuestos para cubrir el déficit fiscal del Presupuesto General de la Nación de 2026 ha provocado un incremento directo en los precios de varios productos como bebidas alcohólicas, cigarrillos y juegos de azar.

Leer más: ¿Qué sube de precio en Colombia desde este 1 de enero de 2026 con el aumento del salario mínimo?

Esta medida de urgencia adoptada por el gobierno Petro tiene en vilo a los consumidores y productores de licores como whisky, ron y aguardiente, pues, de acuerdo con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, estas bebidas tendrán un aumento del 19%.

Respecto al tema, el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), Esteban Ramos Maya, alertó sobre las consecuencias que puede traer el aumento de impuestos a estos productos.

En entrevista con La FM, Ramos señaló que la medida puede impactar el consumo legal, las finanzas departamentales y la salud pública, aumentando así la producción del licor adulterado y el contrabando en Colombia.

Ver también: Estas son las nuevas tarifas de las cuotas moderadoras y copagos para 2026, confirmadas por Minsalud

El gerente de la FLA indicó que, según estudios citados por el gremio, cerca del 30 % del licor consumido en Colombia es adulterado, y recordó que recientemente se registraron muertes por consumo de bebidas con metanol.

“Aumentar los precios incentiva que estas actividades ilegales se disparen”, dijo, enfatizando que esto representa un riesgo directo para los consumidores.

Le sugerimos: Junior ya ha vendido casi 6 mil boletas para el primer duelo por la Superliga

El gerente indicó al medio antes citado que actualmente la carga tributaria de una botella de aguardiente de 750 mililitros alcanza cerca del 90 % del precio final, indicando que hoy se pagan más de 17.000 pesos en impuestos por unidad y que, con el nuevo esquema, esa cifra podría acercarse a los 35.000 pesos.

“Eso va a hacer que la gente se vaya a buscar licor adulterado”, enfatizó Esteban Ramos, asegurando que este escenario llevaría a los consumidores a buscar productos más baratos en mercados ilegales.