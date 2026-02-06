En el marco del dispositivo de seguridad y convivencia dispuesto para el Carnaval de Barranquilla 2026, la Policía Nacional entregó a la ciudadanía una serie de recomendaciones para prevenir el consumo de licor adulterado y reducir los riesgos para la salud y la vida durante las festividades.

La institución advirtió que durante la temporada de carnaval suele incrementarse la comercialización ilegal de bebidas alcohólicas, una práctica que representa un grave peligro para quienes las consumen. Por ello, recomendó adquirir licor únicamente en establecimientos legalmente autorizados y verificar que los envases se encuentren debidamente sellados, sin alteraciones en tapas, estampillas o etiquetas.

Asimismo, la Policía invitó a revisar que las botellas no presenten residuos extraños, sedimentos, olores fuertes o sabores inusuales, y a desconfiar de precios excesivamente bajos frente a su valor comercial. También reiteró la importancia de evitar el consumo de licor de procedencia desconocida o adquirido a vendedores informales.

Como parte de las acciones preventivas, la Policía Nacional hizo un llamado a no conducir bajo los efectos del alcohol, proteger a menores de edad y adultos mayores, y promover celebraciones responsables que fortalezcan la convivencia y el disfrute seguro del Carnaval.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez señaló que la prevención es clave para evitar tragedias durante estas fechas. “La prevención es fundamental para proteger la vida y la salud de los ciudadanos. Invitamos a la comunidad a consumir licor de manera responsable y a denunciar cualquier punto de venta sospechoso”, manifestó.

La Policía Nacional informó que continuará desarrollando controles, operativos y labores de vigilancia en distintos sectores de la ciudad para contrarrestar la venta y distribución del licor adulterado y garantizar unos carnavales seguros propios y visitantes. Las denuncias pueden realizarse a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523 o la línea de emergencias 123.

