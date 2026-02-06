La empresa Air-e informó que para este sábado habrá suspensión del servicio eléctrico en el circuito Rosario, por labores de mantenimiento al interior de la subestación Centro.

Según la compañía, estas labores hacen parte de las acciones de mejora para las redes del servicio.,

En ese sentido, se realizarán obras para el mantenimiento de equipos y pruebas a cables de potencia entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Durante estas maniobras estarán sin suministro de energía los usuarios ubicados en las calles 36 a la 45, entre las carreras 33 y 39, en Chiquinquirá; calles 39 ala 47, entre las carreras 36 a la 44, en Rosario; calles 37 a la 43, entre las carreras 35 a la 46, en el barrio Centro.

La compañía invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, llamando a la línea 115 o a través del portal web www.air-e.com.

De igual manera, aseguró que una vez culminen los trabajos se reestablecerá el servicio de manera gradual en cada sector.

Por otro lado, hizo un llamado de tranquilidad y paciencia a los usuarios por los posibles inconvenientes ante la suspensión del servicio.