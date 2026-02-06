El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizó una visita de inspección al departamento del Atlántico para conocer de primera mano el proyecto de vivienda Villas de Santa Ana, ubicado en el municipio de Baranoa, el cual avanza en su primera fase, tiene un avance del 80% y está diseñado para 320 viviendas de 59 metros cuadrados, con tres habitaciones, dos baños, sala-comedor, cocina y patio.

La Viceministra de Vivienda, Aydeé Marsiglia Bello, destacó que, en este proyecto, el Gobierno nacional ha cumplido con la entrega de subsidios a los beneficiarios de vivienda nueva. “Este proyecto cumple varias de las condiciones que desde el ministerio queremos priorizar; estas viviendas son de calidad y están bien ubicadas”, expresó la funcionaria.

Desde el Gobierno nacional se han asignado 77 subsidios para vivienda nueva: 58 mediante el programa Mi Casa Ya y 19 a través de la estrategia de Adquisición de Vivienda Nueva, reglamentada por la Resolución 0730 de 2025.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, enfatizó que: “los programas de vivienda transforman vidas; no hay nada que pueda cambiar mejor la vida de una familia de escasos recursos que el apoyo del Estado mediante subsidios. Por ello, desde un inicio apoyamos esta iniciativa de la Alcaldía de Baranoa con este programa de vivienda nueva”.

Agregó que Además, a través del programa Mi Casa Bacana, la Gobernación del Atlántico ha entregado 40 subsidios de 28 millones de pesos cada uno, recursos propios del departamento.

A su turno, el alcalde municipal, Edinson Palma, destacó que proyectos como este contribuyen a reducir problemáticas sociales, promover oportunidades y atender a poblaciones vulnerables.

“Este programa, más que la construcción de una casa, representa para estas familias dignidad y la oportunidad de aportar al bienestar de nuestra gente, basados en el desarrollo humano y en entornos con menor desigualdad”, afirmó.

El mandatario resaltó el apoyo del gobierno departamental y nacional, que contribuye a avanzar en el cierre de brechas sociales, especialmente para las familias que no han tenido techo propio.

Cabe destacar que en Villas de Santa Ana, están las viviendas de mayor tamaño del Atlántico, con 59 metros cuadrados, diseñadas para 320 unidades, cada una con tres habitaciones, dos baños, sala-comedor, cocina y patio, en un terreno de 5.5 hectáreas, propiedad del municipio. El subsidio del municipio es de $4.871.213

La construcción está respaldada por un financiamiento privado, representado por la empresa Unión Temporal Villas Santa Ana, a cargo de Jorge Andrés Saieh y Lucas Donado.