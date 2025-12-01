Diciembre es un mes cargado de fechas especiales en las que la gratitud y la nostalgia son los sentimientos que predominan. Este lunes comenzó la cuenta regresiva para despedir el 2025, última temporada del año que está marcada por dos grandes celebraciones, sobre todo para los católicos: Día de la Inmaculada Concepción y la Navidad.

Lea: ¿Qué puede comer en el Día de Velitas? Le presentamos cinco menús

En algunas cuadras dejan las velas y los faroles hasta que se apaguen.

La primera se celebra en Colombia entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de diciembre, cuando en casi todos los rincones del país las familias sacan a las terrazas de sus viviendas decenas de faroles iluminados con velas, de allí que esta fecha se conozca en el país como el ‘Día de las Velitas’.

El origen del Día de las Velitas

El Día de las Velitas tiene su raíz en la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, en 1854, cuando el papa Pío IX definió de manera oficial esta creencia dentro del catolicismo. Historiadores explican que los fieles celebraron ese anuncio encendiendo velas y faroles como símbolo de devoción y pureza.

Con el paso de los años, en Colombia la costumbre se asentó de forma particular: la noche del 7 de diciembre se convirtió en la víspera festiva del Día de la Inmaculada Concepción, que se conmemora el 8 de diciembre. Ese cambio de calendario, adoptado por tradición popular, marcó el nacimiento de una celebración que terminaría trascendiendo lo estrictamente religioso.

Lea: TukuToon estrena ‘Noche de Velitas’, un homenaje animado a una de las tradiciones más queridas de Colombia

Aunque la fecha tiene un trasfondo católico, el Día de las Velitas evolucionó hasta convertirse en un evento familiar y comunitario. En ciudades y pueblos, los vecinos organizan encuentros al aire libre, decoran fachadas y disfrutan de una noche que simboliza el comienzo de la Navidad.

En muchos hogares se encienden velas pidiendo deseos, recordando a seres queridos o agradeciendo por el año que termina. El gesto, que en un inicio representaba fe mariana, hoy se interpreta también como un acto de esperanza y unión.

Oración tradicional del Día de las Velitas

Prender las velas en la noche del 7 y en la madrugada del 8 de diciembre significa reunirse con las personas más queridas, pues es una tradición que invita a la unión, principalmente familiar.

Lea: Paso a paso para preparar un rico chocolate caliente para disfrutar en Navidad

Los miembros de los hogares católicos se reúnen para agradecer el milagro de la concepción de Jesucristo en el vientre de la Virgen María, y aprovechan para también expresar lo afortunados que se sienten por las obras de Dios en sus vidas, además de hacer peticiones.

Todo lo anterior se condensa en una oración muy conocida que se realiza previo al encendido de las velas.

“Oh Santísima Inmaculada Concepción, hoy en este día encendemos una luz en representación de nuestra fe hacia ti, Madre Santa, que entregaste todo tu ser para dar vida a nuestro Señor Jesucristo. Oramos hoy al calor del fuego que emanan estas velas, que hemos encendido una a una, con una intención especial. Concédenos, Madre Santa, cada favor que te hemos encomendado, cúbrenos con tu manto celestial y guíanos por el camino del bien.

Santa María, Madre de Dios, recibe estas luces que hoy encendemos en tu nombre, que cada una de ellas llegue hasta cada uno de los miembros de mi familia y amigos. Para que gocen de buena salud y tengan éxitos en todos sus proyectos. Una luz por mis enemigos y quienes están en mi contra, para que sus malas energías se conviertan en fe hacia ti.

Pido por ellos para que nunca les falte nada, por su bienestar y su salvación. Encendemos también una vela por la paz, que hoy en esta noche llegue a cada uno de los corazones y borre todos los malos pensamientos. Ayúdanos a ser mejores personas, cumpliendo cada una de las enseñanzas que nos dejó Jesucristo.

Bendícenos, Madre Santísima, en esta Navidad que se aproxima, que esta época abunde en nosotros el amor, el respeto, la alegría y la unión familiar. Inmaculada Concepción de María, reina de los cielos y de la tierra, ruega por nosotros. Amén”.

Oración breve para el Día de las Velitas

Muchos también hacen una oración más corta que incluye las peticiones más importantes:

Lea: Así puede personalizar su WhatsApp con el “modo Navidad”

“Querido Dios, en este Día de las Velitas, te pedimos que ilumines nuestro hogar con tu luz divina. Que cada vela encendida sea un faro de esperanza y prosperidad. Bendice a nuestra familia con abundancia, salud y amor.

Que nunca falte el pan en nuestra mesa ni la alegría en nuestros corazones. Que cada día esté lleno de oportunidades y que sepamos aprovecharlas con sabiduría y gratitud. Que la paz reine en nuestro hogar y que podamos compartir nuestras bendiciones con aquellos que más lo necesitan. Amén”.