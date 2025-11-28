TukuToon, el proyecto de animación infantil latinoamericano nacido en Puerto Colombia que está conquistando a familias en todo el mundo con su música, color y alegría, anuncia el lanzamiento de “Noche de Velitas”, un nuevo video musical animado que celebra una de las tradiciones más emblemáticas del país.

El videoclip se estrenará el sábado 29 de noviembre en el canal oficial de YouTube de TukuToon y, desde el 25 de noviembre, la canción ya está disponible en todas las plataformas de música, incluyendo Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer y YouTube Music.

“Noche de Velitas” es un recorrido luminoso por una noche mágica llena de brillo, ritmo y unión familiar. Con una animación vibrante y una canción original que captura la esencia de esta fecha, el video sigue a Mamá, Papá, Gabo y Aída mientras encienden velitas, bailan con sus vecinos y celebran la llegada de la Navidad, acompañados por el resplandor de luciérnagas que ilumina cada escena.

El tema presenta versos memorables como “Le le le, es noche de velitas”, acompañados de una secuencia numérica diseñada para estimular la participación de los niños. Elementos tradicionales como buñuelos, natilla y farolitos enriquecen visualmente la pieza, reforzando su propósito de resaltar la cultura, la familia y la alegría que distingue esta celebración.

“Este lanzamiento es muy especial para nosotros porque conecta la magia de la Navidad con una tradición profundamente arraigada en el corazón de millones de familias”, afirma el equipo creativo de TukuToon. “Queremos que niñas y niños de todo el mundo puedan sentir el calor de esta celebración colombiana y disfrutarla al ritmo del corazón”.

Con una propuesta visual y musical que fusiona ritmos caribeños, escenarios llenos de color y personajes entrañables, “Noche de Velitas” está diseñada para convertirse en un nuevo clásico navideño dentro del universo TukuToon.

TukuToon es una experiencia musical animada que fusiona ritmos latinos, imaginación y valores familiares para crear contenido infantil lleno de aprendizaje, juego y diversión. Sus videos han cautivado a familias de múltiples países gracias a su energía positiva, personajes memorables y canciones originales que celebran la creatividad, la unión y la riqueza cultural del Caribe colombiano.

