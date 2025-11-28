Si le encanta la Navidad y quiere que su teléfono también lo celebre, puede darle a WhatsApp un aire festivo sin que la app tenga una función oficial para ello.

Reportan caída de X, antes Twitter, a nivel mundial: millones de usuarios afectados

Caída de WhatsApp Web afecta a usuarios en todo el mundo: así puede seguir conectado desde su PC

¿Por qué las memorias USB ya no son la mejor opción para guardar sus archivos?

Con algunas apps de personalización y unos archivos PNG navideños podrás cambiar el icono y los fondos de los chats para lograr un “modo Navidad” hecho a su gusto.

Es importante aclarar que esto no es una función de WhatsApp, sino una personalización de la apariencia del sistema usando lanzadores y las opciones de la propia app.

Freepik Es importante aclarar que esto no es una función de WhatsApp, sino una personalización de la apariencia del sistema usando lanzadores y las opciones de la propia app.

Descargue la imagen PNG que quiera usar como nuevo icono. Después instale y active la aplicación Nova Launcher desde la Play Store. Mantenga pulsado el icono de WhatsApp en la pantalla principal y seleccione Editar.

Toque el icono actual, elige Imagen o Galería y selecciona el PNG descargado. Ajuste el tamaño si hace falta y guarda los cambios. Así su pantalla mostrará un icono navideño personalizado sin afectar el funcionamiento de la app.

Pinterest Toque el icono actual, elige Imagen o Galería y selecciona el PNG descargado. Ajuste el tamaño si hace falta y guarda los cambios. Así su pantalla mostrará un icono navideño personalizado sin afectar el funcionamiento de la app.

Así puede poner fondos navideños en los chats