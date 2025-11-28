Si le encanta la Navidad y quiere que su teléfono también lo celebre, puede darle a WhatsApp un aire festivo sin que la app tenga una función oficial para ello.
Con algunas apps de personalización y unos archivos PNG navideños podrás cambiar el icono y los fondos de los chats para lograr un “modo Navidad” hecho a su gusto.
Es importante aclarar que esto no es una función de WhatsApp, sino una personalización de la apariencia del sistema usando lanzadores y las opciones de la propia app.
Descargue la imagen PNG que quiera usar como nuevo icono. Después instale y active la aplicación Nova Launcher desde la Play Store. Mantenga pulsado el icono de WhatsApp en la pantalla principal y seleccione Editar.
Toque el icono actual, elige Imagen o Galería y selecciona el PNG descargado. Ajuste el tamaño si hace falta y guarda los cambios. Así su pantalla mostrará un icono navideño personalizado sin afectar el funcionamiento de la app.
Así puede poner fondos navideños en los chats
- Descargue la imagen PNG o JPG que usará como fondo
- Abra WhatsApp > Ajustes > Chats > Fondo de pantalla
- Seleccione la imagen descargada, ajústela y confirme
- Use paquetes de iconos navideños para widgets y accesos directos
- Cambie el tono de notificación por un sonido festivo (Ajustes > Notificaciones).
- Personaliza widgets con imágenes temáticas (reloj, calendario, reproductor).