Muy temprano en la mañana de este martes 18 de noviembre, millones de usuarios empezaron a reportar fallas en la red social X, antes conocida como Twitter.

Las fallas incluían no poder iniciar sesión, la no carga de las publicaciones e incluso no poder publicar.

Los reportes se hicieron desde muchos países, incluyendo Colombia, donde las fallas se empezaron a presentar desde las 6:30 de la mañana.

La falla fue reportada por plataformas de monitoreo especializadas como Downdetector, que registró picos masivos de incidencias en regiones clave de Colombia, Europa, Estados Unidos, México entre otros países del mundo.

A los usuarios se les empezó a ver en la pantalla el mensaje de “Algo salió mal. Intenta recargar” o el de “No se puede realizar la acción en este momento. Intente más tarde”.

En otras redes sociales empezó a virilizarse la situación. Usuarios migraron a redes como Threads, Instagram y Telegram para reportar la caída de X, que es propiedad del magnate Elon Musk.

Algunos medios en España aseguraron que el problema tuvo que ver con Cloudflare, un servicio de la nube del que dependen diversas plataformas, entre ellas X.

Esta falla también pudo haber afectado otras plataformas como ChatGPT y Canva, aunque fue X la que más recibió reportes. También hubo fallas en juegos en línea como ‘League of Legends‘.

Cloudflare no reportó en cuánto tiempo se resolvería la falla, pero hasta el momento, al menos en Colombia, ya X está funcionando con normalidad.