Durante una reunión sostenida la mañana de este lunes, entre el alcalde Alejandro Char y el director nacional de la Policía, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, se dieron conocieron importantes noticias y refuerzos para la seguridad de la ciudad, con la llegada de nuevos agentes de Policía.

Lea más: Abren inscripciones para estudiar de manera gratuita en I.E Rafael U. Lafaurie Rivera de Soledad en 2026

Serán 350 uniformados los que se sumarán a la fuerza pública en el Distrito, para mejorar las acciones y operativos frente a la delincuencia en la capital del Atlántico.

El alcalde Char expresó en su perfil de la red social X (antes Twitter): “Gracias a la visita del Director de la Policía Nacional, brigadier general William Rincón Zambrano, y por la excelente noticia de la incorporación de 350 nuevos policías para nuestra ciudad”.

Otra de las buenas noticias, es el refuerzo de agentes para la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, mejor conocida por su sigla Undemo.

“Agradecemos además la suma de dos secciones adicionales de Undemo, con 150 policías más, que llegarán en febrero de 2026 para apoyar los operativos especiales y mejorar la capacidad de reacción en toda Barranquilla”, mencionó el mandatario local.

Lea más: Convocan a mesas de trabajo para construcción de Plan de Ordenamiento Territorial del Atlántico

Char comentó que “la seguridad es un compromiso diario. Nosotros seguiremos entregando todas las herramientas y el respaldo necesario, para que ustedes puedan cumplir su misión de enfrentar este flagelo y devolverle a nuestra gente la tranquilidad que merece”.