La Gobernación del Atlántico inició este lunes las mesas de trabajo para estructurar el Plan de Ordenamiento Departamental -POD-, una hoja de ruta participativa con visión a 16 años que busca articular el desarrollo territorial más allá de los ciclos cuatrienales.

Durante el taller ‘Atlántico competitivo, equitativo, sostenible y con sentido social’, que tuvo lugar en la Casa Catinchi en la Plaza de la Paz de Barranquilla, el gobernador Eduardo Verano convocó a sumar ideas que conlleven a un departamento con desarrollo social armónico de manera permanente.

“Lo que buscamos es sumar enfoques sistemáticos, ordenados, rigurosos técnicamente y metodológicos para lograr el mejor POD del país”, sostuvo el mandatario.

Por su parte, la secretaria de Planeación, Cecilia Arango, quien liderará todo el proceso de socialización en las cinco subregiones del departamento, planteó dos preguntas claves para orientar el ejercicio que será puesto a consideración de comunidades organizadas previamente.

“Los interrogantes propuestos que buscan alimentar el debate y evaluar diferentes puntos de vista son: ¿Qué problemas o limitantes identifican en su territorio relacionado con cada línea estratégica? ¿Cuáles son los potenciales o fortalezas del Atlántico que debemos aprovechar en estos temas?”.

Agregó que: “Hemos tenido una primera jornada muy interesante socializando con los secretarios de despacho y con miembros de la Asamblea Departamental cómo es la hoja de ruta para la construcción de nuestro Plan de Ordenamiento Departamental. Iniciamos estas actividades que culminarán hasta el 2026, mediados de año, donde tendremos la oportunidad de escuchar a todos los actores del departamento para que queden incorporados sus requerimientos y sus necesidades”.

Arango puso de presente que: “este plan será dinámico, ajustable a las circunstancias, y estará articulado con los planes de desarrollo municipales. Su formulación contempla una gobernanza territorial sostenible, que integre capacidades institucionales, comunitarias, gremiales y financieras, y fortalezca la coordinación entre niveles de gobierno, sector privado y organizaciones sociales.

Por su parte,una de las invitadas a participar en el intercambio de conceptos es la profesora universitaria María Mercedes Botero quien invitó a los atlanticenses a vincularse activamente en el debate abierto a las comunidades.

“Estoy muy complacida de ver la forma como se está desarrollando la creación, diseño y la posterior gestión de esto que se denomina el plan de ordenamiento departamental. Si el concepto de habilitar la socialización y alfabetización para lograr una participación en los temas políticos que nos interesan se está dando desde el inicio, me imagino que va a ocurrir algo muy importante con todos los rincones del departamento”, precisó Botero.

De esta manera, los primeros resultados del inicio del proceso serán presentados próximamente en la Asamblea Departamental, como parte de una segunda jornada de socialización. La meta es dejar el POD listo en agosto de 2026 para su debate y aprobación.

Cabe resaltar que el El POD se construye sobre tres dimensiones fundamentales: social, ambiental y productiva, y se cimenta en un decálogo que incluye Visión compartida, Territorio resiliente, Identidad subregional, Riqueza verde, Conexiones que integran, Potencial latente, Apuestas estratégicas, Participación viva, Evaluación con sentido y Movimiento Vivo.