La revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena, una de las metas priorizadas por la administración del alcalde Dumek Turbay Paz, avanza en su etapa de formulación, fase en la que estructuran y definen las decisiones que orientarán el ordenamiento del territorio.

Ante ello la alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación Distrital, inició un nuevo ciclo de mesas de participación ciudadana, espacio clave para escuchar a la comunidad y construir de manera conjunta el modelo de ocupación del territorio que guiará el desarrollo urbano, rural e insular en el mediano y largo plazo, junto con los programas y proyectos necesarios para hacerlo posible.

El nuevo ciclo fue activado luego de que el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza, realizara una revisión integral del diagnóstico del POT en cada una de sus dimensiones: ambiental, funcional, económica, institucional y sociocultural, así como de la estrategia de participación ciudadana que acompañó esta fase.

Además, en el marco de este mismo ejercicio, el secretario revisará y ajustará el componente general de formulación: la propuesta del modelo de ocupación del territorio, la visión de desarrollo de la ciudad y sus respectivos principios y objetivos, junto con el cronograma del proceso para 2026.

Este ciclo de encuentros para la formulación contempla más de 40 mesas que se desarrollarán en zonas urbanas y rurales de Cartagena, incluyendo espacios con grupos poblacionales y actores institucionales, gremiales y estratégicos.

Durante esta primera semana y la siguiente, los encuentros se llevarán a cabo con organizaciones sociales y actores gremiales. Posteriormente, desde mediados de marzo iniciarán los espacios de participación en barrios y centros poblados.

Estas mesas de formulación se suman a las 41 realizadas en el último trimestre de 2025 en territorios rurales e insulares, entre ellos Ararca, Membrillal, Leticia, Pasacaballos, Isla Fuerte, Isla Grande, Isla Múcura, Santa Cruz del Islote, La Concordia, Bajo del Tigre, Pontezuela, Púa II, Bayunca, Caño del Oro, Bocachica, Santa Ana, La Europa, Arroyo Grande, Arroyo de las Canoas, Arroyo de Piedra, entre otras comunidades.

“Estamos avanzando en la etapa de formulación del POT, en la que se define cómo crecerá y se organizará Cartagena de cara a 2040. Por eso es fundamental que la ciudadanía y los diferentes actores participen en estas mesas, porque cada voz y aporte cuentan para construir un instrumento que responda verdaderamente a las necesidades del territorio y sus habitantes”, sostuvo el secretario Emilio Molina.

Las mesas de participación ciudadana se extenderán hasta el mes de julio. La actualización y ajuste de los documentos de formulación culminarían en ese mismo mes; posteriormente, el instrumento sería presentado en agosto ante las autoridades ambientales para su proceso de concertación y, una vez surtida esta etapa, sería radicado ante el Concejo Distrital en octubre.