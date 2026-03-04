La Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), habilitó tres puntos de vacunación contra el sarampión, con especial atención a quienes tienen la intención de viajar a las sedes del Mundial de Fútbol 2026, que se jugará en ciudades de México, Estados Unidos y Canadá.

Los puntos, a disposición de los viajeros internacionales, están ubicados en el recién inaugurado hospital de Canapote y en los centros de salud de Daniel Lemaitre y San Vicente de Paul, en el barrio Escallón Villa. A ellos pueden acudir los ciudadanos de lunes a viernes entre las 7:00 y las 11:30 de la mañana, y de 1:00 a 3:00 de la tarde; mientras que los sábados la atención es de 7:00 a 10:00 de la mañana. Como requisito los viajeros deben presentar el pasaporte.

Alcaldía de Cartagena

La autoridad sanitaria, a través de su director Rafael Navarro España, recomendó vacunarse tres semanas antes del viaje, con el propósito de garantizar una adecuada respuesta inmunológica y reducir el riesgo de importar el virus al país.

La vacunación para viajeros se aplicará a las personas con rango de edad 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable: una dosis al menos 15 días antes del viaje.