Unidades de la Policía de Bolívar, adscritas al Comando de Magangué, capturaron a Jorge Muleth, alias Calle, y a Sadis Navarro Guerrero, señalados de dedicarse a la venta de alucinógenos en el barrio Belisario y zonas aledañas.

Las aprehensiones se dieron en desarrollo de diligencias de allanamiento y registro en un inmueble que, según las autoridades, estos utilizaban “como centro de acopio de droga y refugio de integrantes del Clan del Golfo”.

Unidades de la Sijin y del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), realizaron las dos diligencias de allanamiento y registro que dejaron como resultado la captura de la pareja, así como la incautación de 50 dosis de cocaína, 210 de base de coca, una gramera, un arma de fuego de fabricación artesanal, 7 cartuchos calibre 38, diez panfletos alusivos al Clan del Golfo y dos teléfonos celulares.

Informó la Policía que “de acuerdo con las labores de inteligencia alias Calle presuntamente facilitaba su vivienda para el almacenamiento y comercialización de estupefacientes, además de guardar armas de fuego y brindar alojamiento a integrantes del Clan del Golfo. Asimismo, sería el encargado de señalar a otros expendedores de droga para que atentaran contra ellos”. A este le registran siete anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y hurto calificado.

De Sadis, compañera sentimental de alias ‘Calle’, las autoridades de Policía señalan que se encargaba de recolectar el dinero producto de la venta de la droga ilícita.

Sobre estas capturas el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló que “seguimos contundentes contra el tráfico de estupefacientes y las estructuras criminales que pretenden afectar la tranquilidad de los bolivarenses. Con estas capturas golpeamos puntos de expendio y evitamos que estos actores delincuenciales continúen generando violencia en nuestros municipios”.