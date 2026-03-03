En desarrollo de operaciones de control territorial en la subregión de los Montes de María, la Armada de Colombia en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía logró la captura de 17 señalados integrantes del Clan del Golfo.

Las aprehensiones se llevaron a cabo en el municipio de El Carmen de Bolívar y sectores aledaños. Entre los capturados están los alias Niko; Ayapel o Niño Mercado; Mono; Artesano y Mario, que son señalados de coordinar y ejecutar actividades ilícitas que vulneraban la tranquilidad y afectaban la seguridad en la región.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso de judicialización y están a la espera de que jueces de la República les definan su situación judicial.

La fuerza pública invita además a la comunidad a denunciar cualquier situación, grupo o persona que represente riesgo para la población.