A la espera de que un juez de la República con funciones de control de garantías le defina su situación judicial está Nestey Yessic Watts Chamorro, de 28 años, a quien unidades de la Policía Nacional sorprendieron portando panfletos intimidatorios.

Le puede interesar: Gobernador de Córdoba presentará propuestas de apoyo nacional frente a la emergencia

Su detención como presunto responsable del delito de terrorismo se produjo en la carrera 55 con calle 16 del barrio Cantagallo, en el municipio de El Carmen de Bolívar.

Durante las labores de patrullaje y registro, las unidades de vigilancia observaron a un ciudadano en actitud sospechosa y al practicarle un registro personal le hallaron en su poder un sobre de manila que contenía 66 panfletos alusivos al grupo que se autodenomina ‘Patriotas del Dique – frente de guerra Los Colorados’.

Cortesía

Tras su captura fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

En su contra le figuran anotaciones judiciales por los delitos de extorsión y abuso de confianza.

Vea aquí: Alcalde de Cartagena anuncia inversión por $50 mil millones para fortalecer subsidios de vivienda

Sobre esta detención el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló que “no vamos a permitir que personas inescrupulosas generen miedo en nuestra comunidad a través de panfletos o mensajes intimidatorios. Seguimos desplegando todas nuestras capacidades institucionales para garantizar la seguridad y tranquilidad de los carmeros”.

Lea también: Más de 1.500 ciclistas y corredores participarán en la Ruta Montería–Córdoba 2026

A su vez invita a la ciudadanía a hacer caso omiso a este tipo de mensajes que circulan en redes sociales sin antes ser verificados por la autoridad competente, evitar su difusión, y denunciar cualquier hecho sospechoso o información que permita avanzar en las investigaciones, recordando que la seguridad es un compromiso de todos.