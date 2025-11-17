En el municipio de Soledad, la Institución Educativa Rafael U. Lafaurie Rivera se encuentra en proceso de inscripción para el año escolar 2026. Por este motivo, desde el 14 al 23 de noviembre los habitantes podrán participar por un cupo de manera gratuita para sus hijos en los grados transición hasta noveno.

Al respecto, la Secretaría de Educación Municipal informó que el 28 de noviembre se dará a conocer la asignación de cupos mediante la publicación del listado oficial en la página web de la entidad.

“Desde la Administración de la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez reafirmamos nuestro compromiso con ofrecer una educación gratuita, digna y de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes del municipio. Este proceso de inscripción es una oportunidad para seguir ampliando la cobertura y garantizar que ningún estudiante se quede por fuera del sistema educativo”, señaló la secretaria de Educación, Carolina Correa Gallardo.

Los padres de familia recibirán la notificación correspondiente de la asignación de su respectivo cupo también por medio del correo electrónico registrado en el formulario de inscripción.

Posteriormente, a partir del 1 de diciembre se llevará a cabo el proceso de matrícula de manera presencial en la misma institución educativa, garantizando un trámite organizado para las familias.

Los acudientes interesados pueden inscribir a los estudiantes a través del siguiente enlace: https://forms.gle/FhbvQ9pqCe9o26mp7