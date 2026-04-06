La empresa Air-e detectó un caso de robo de energía en una casa campestre ubicada en el sector de Sabanilla, zona rural de Puerto Colombia, en medio de los operativos que adelanta contra conexiones ilegales en el departamento.

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De acuerdo con el reporte entregado por la compañía, durante una visita técnica se evidenció que el inmueble contaba con una acometida subterránea que se conectaba directamente a un poste, lo que le permitía evadir el pago real del servicio de energía.

Ante esta situación, el personal técnico procedió al retiro de la conexión ilegal, mientras que la empresa iniciará un proceso administrativo para realizar el cobro de la Energía Dejada de Facturar (EDF).

Asimismo, se estudian posibles acciones legales por el delito de defraudación de fluidos.

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En otro procedimiento, la compañía también detectó irregularidades en una droguería ubicada en el barrio Las Moras, en Barranquilla, donde se encontró un equipo de medición manipulado.

La empresa reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de manipulación de redes eléctricas o conexiones ilegales, a través de la línea 115.

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