Este lunes 6 de abril, la Alcaldía de Puerto Colombia entregó un balance en materia de seguridad vial y convivencia durante la Semana Santa en el territorio. De acuerdo con la administración, recibieron más de 100.000 visitantes en los diferentes atractivos turísticos.

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El alcalde Plinio Cedeño Gómez afirmó que no se registraron muertes por inmersión en los 18 kilómetros de playas de Puerto Colombia, así como sus corregimientos. Destacó la labor desarrollada por el Cuerpo Voluntario de Salvavidas, el grupo de Salvamento y Rescate de la Policía Nacional y los Guardianes Institucionales del municipio.

“Agradecemos a todos y cada uno de los visitantes que recibimos durante esta Semana Santa por elegir a Puerto Colombia, por permitirse disfrutar no solo de nuestros atractivos turísticos, sino también del calor humano de nuestra gente. Nos llena de mucho orgullo saber que año tras año eligen a Puerto Colombia como su destino para vacacionar y disfrutar en familia”, detalló el burgomaestre.

Cabe resaltar que —desde el pasado domingo 29 de marzo hasta ayer domingo 05 de abril— 50 personas fueron rescatadas en la zona de playas, de estas, 14 fueron menores de edad, por lo que reiteraron el llamado a los bañistas a acatar las recomendaciones de los salvavidas debido a los cambios repentinos de las corrientes.

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En lo que concierne a la movilidad no se registraron siniestros viales y en los tres puestos de control ubicados en las entradas de Puerto Colombia se impusieron 87 comparendos, con un registro histórico de más de 35 mil vehículos que ingresaron al territorio.

Con los más de 100 mil visitantes la economía local se movió con más de 2 mil millones de pesos en ventas, se generó empleos en ventas formales e informales, así como un registro de ocupación hotelera del 96% en el casco urbano y corregimientos, lo cual permite a la alcaldía dinamizar y generar mayores ingresos a las familias porteñas.