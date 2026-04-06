La empresa Air-e informó que este martes 7 de abril se realizarán trabajos eléctricos en varios sectores de Barranquilla y su área metropolitana, lo que implicará la suspensión temporal del servicio de energía.

En el barrio Altos del Limón, en el norte de la ciudad, las obras se desarrollarán para habilitar un punto de conexión a la red eléctrica. Por ello, será necesario suspender el suministro entre las 9:00 de la mañana y las 5:05 de la tarde en el sector comprendido entre las calles 99A a la 99B, con las carreras 57 a la 64A.

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Adicionalmente, se realizarán breves interrupciones entre las 8:31 a. m. y las 9:00 a. m., así como entre las 5:05 p. m. y las 5:40 p. m., en el área comprendida entre las calles 96 a la 100, con las carreras 58 a la 65, para facilitar las maniobras técnicas.

Por otra parte, se ejecutarán trabajos de energización de un transformador entre las 2:05 de la tarde y las 3:55 de la tarde, lo que requerirá la suspensión del servicio en sectores ubicados entre las carreras 46 y 53, desde la calle 110 hasta el cementerio Jardines del Recuerdo, en Puerto Colombia, así como en la carrera 51B entre los kilómetros 5 y 7.

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Finalmente, para la instalación de un poste y obras complementarias, se suspenderá el servicio de energía entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en la zona urbana y rural del corregimiento de Leña, así como en sectores aledaños a la vía Candelaria – Leña.

La empresa recomendó a los usuarios tomar las medidas necesarias durante los horarios programados y reiteró que estos trabajos buscan mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía.

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