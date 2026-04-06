Distintos escenarios académicos y culturales de Barranquilla serán la sede del segundo Congreso Internacional de Carnaval, Educación y Transmisión de Saberes durante los días 7 y 8 de abril. Este espacio reunirá a investigadores, artistas, gestores culturales y comunidades en torno a la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial.

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La programación iniciará este martes 7 de abril en el Teatro de la Universidad del Atlántico Centro de Convenciones, con un acto protocolario que incluirá oración de apertura, presentación audiovisual y una muestra artística titulada La Carmen y su familia musical. Posteriormente, autoridades e invitados darán la bienvenida oficial al evento.

La jornada académica contará con ponencias nacionales e internacionales, entre ellas la presentación de los investigadores argentinos Erna María Peverelli y Cristian Horacio Sánchez, quienes abordarán la historia cultural del Carnaval de Gualeguaychú.

También se desarrollarán reflexiones sobre los carnavales rurales y ribereños del Caribe, los planes de salvaguardia del patrimonio y las estrategias comunitarias para la protección de las tradiciones.

A lo largo del día, el público podrá disfrutar de múltiples muestras artísticas con agrupaciones como Danzantes del Cerrillo (Pasto), Escuela Maldonado Arte y Cultura (La Guajira), Fusión Caribe y delegaciones folclóricas internacionales, incluyendo representaciones de Venezuela.

Eventos en distintos escenarios

El festival se extenderá paralelamente a otros espacios académicos y culturales de la alma mater. En el salón Amilkar Guido, se llevará a cabo el Encuentro de Semilleros de Investigación, con exposiciones sobre pedagogía del carnaval y formación sensorial en las músicas tradicionales del Caribe colombiano.

El Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico acogerá un foro dedicado a las obras de Álvaro Cepeda Samudio y Ernesto McCausland, incluyendo un conversatorio sobre periodismo literario y memoria cultural.

Asimismo, instituciones educativas y universitarias como la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Libre desarrollarán ponencias, muestras dancísticas y nuevas mesas de trabajo enfocadas en la preservación del patrimonio.

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La jornada también incluirá talleres de intercambio cultural, encuentros remotos transmitidos por plataformas digitales y conversatorios sobre archivo, memoria y educación como herramientas de salvaguardia del carnaval.

Segunda jornada

El miércoles 8 de abril continuará la agenda en el Teatro UA Centro de Convenciones con ponencias dedicadas a la simbología del carnaval, la transformación de personajes tradicionales como la marimonda y el monocuco, y los retos de los carnavales latinoamericanos como industrias culturales.

Las presentaciones académicas estarán acompañadas por muestras artísticas de agrupaciones tradicionales, cantadoras y colectivos de danza, reafirmando el diálogo entre investigación y práctica cultural.

Durante la tarde, expertos analizarán temas como políticas públicas culturales, globalización y gestión cultural en el Carnaval de Barranquilla, además de experiencias internacionales que conectan saberes ancestrales con dinámicas contemporáneas.