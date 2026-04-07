Juan Carlos Hurtado Parra, quien se desempeña como Vicepresidente Ejecutivo de Hidrocarburos desde el 16 de noviembre de 2025, fue designado por la Junta Directiva de Ecopetrol como presidente encargado de la compañía.

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Esto tras el anuncio de que Ricardo Roa dejará la presidencia de manera temporal mediante una licencia no remunerada y unas vacaciones aprobadas por la Junta Directiva en una reunión llevada a cabo este lunes.

“La licencia no remunerada tendrá efecto a partir del 28 de mayo de 2026 y por los siguientes 30 días calendario. Así mismo, el Presidente solicitó el reconocimiento de las vacaciones, a las que tiene derecho, desde el 7 de abril hasta el 27 de mayo del mismo año”, indicó la compañía en un comunicado.

Ecopetrol Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, durante la Asamblea de Accionistas.

El reemplazo temporal de Roa será Juan Carlos Hurtado Parra, quien fue vicepresidente de Exploración, Desarrollo y Producción en Ecopetrol y ha ejercido cargos ejecutivos orientados a la gestión y coordinación de recursos.

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“Es ingeniero electricista, especialista en Evaluación y Desarrollo de Proyectos, máster en Administración de Negocios (MBA) internacionales de petróleo y gas. Cuenta con 28 años de experiencia en el sector, que incluye una amplia trayectoria en Ecopetrol y el desempeño de posiciones ejecutivas en la Transportadora de Gas Internacional (TGI)”, destacó la estatal.

El pasado 11 de marzo, Roa fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico de influencias de servidor público, como parte de una investigación por la compra de un apartamento en Bogotá y su posible relación con contratos adjudicados por la petrolera estatal.

Según la Fiscalía, Roa pudo haber utilizado de manera indebida su posición como presidente de Ecopetrol para favorecer intereses particulares, presuntamente en beneficio del empresario y expolicía Juan Guillermo Mancera.

La entidad también lo investiga por violación del tope de gastos electorales y tráfico de influencias porque durante su gestión como gerente de campaña del Pacto Histórico, el partido que llevó a Petro al poder, se superaron los límites de gastos electorales.

En las últimas semanas crecieron las presiones a Roa para que renuncie al cargo e incluso la poderosa Unión Sindical Obrera (USO), que agrupa a los trabajadores de Ecopetrol, exigió en marzo pasado su salida al considerar que debe concentrarse en su defensa jurídica y no afectar el funcionamiento de la empresa, que negocia acciones como ADR en la Bolsa de Nueva York.