La Junta Directiva de Ecopetrol tomó este lunes la decisión de otorgarle una licencia a Ricardo Roa para que pueda atender los problemas judiciales que en la actualidad afronta.

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En ese sentido, la junta planteó que el actual presidente de la estatal petrolera reciba siete semanas de vacaciones y un mes de licencia no remunerada. En teoría, regresaría al cargo el 28 de junio, cuando ya se conocerá el nombre del nuevo presidente de la República.

Ecopetrol Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, durante la Asamblea de Accionistas.

En otras palabras, luego de regresar de ese período, Roa estaría a cargo de la coordinación del empalme con la Comisión de Empalme y con el nuevo presidente de Ecopetrol, que en su momento elegirá la Junta Directiva de la compañía.

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Durante la jornada, el presidente Gustavo Petro había dicho que la Junta Directiva de Ecopetrol considera apartar transitoriamente a Roa de la presidencia de la compañía.

Según el jefe de Estado, la decisión obedecería al temor de sus representantes por la posición que asumiría Estados Unidos frente a los escándalos judiciales que lo rodean.

Petro sostuvo que jamás ha sentido una actitud de Estados Unidos contra la empresa más grande del país. Para justificarse, compartió una fotografía de su visita a la Casa Blanca en la que apareció con Ricardo Roa y otros funcionarios posando junto a Donald Trump.

“Está Roa, el presidente de Ecopetrol, al que los miembros que delegué en la junta directiva de Ecopetrol, y que son mayoría, piensan sacar transitoriamente. Les dije que se asustaron con las amenazas uribistas y de Cambio Radical, de que los gringos buscan sacarlo”, manifestó a través de su cuenta de X.

Está foto es muy importante por la trampa, me la enviaron desde la oficina de prensa del presidente Donald Trump, es muy chevere pero Hya que mirar los detalles.



Está Roa el presidente de Ecopetrol al que los miembros que delegué en la Junta directiva de Ecopetrol y que son… pic.twitter.com/jAIf8hDiXg — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 7, 2026

La presión para que se concrete la destitución del presidente de la estatal petrolera proviene principalmente de la Unión Sindical Obrera (USO), que ha advertido en varias ocasiones sobre las consecuencias de las investigaciones contra Roa para la confianza en la compañía y ha ratificado su decisión de convocar a una huelga nacional si la Junta Directiva lo ratifica en el cargo.

Si bien el lío con Roa se remonta a mediados de marzo, cuando la USO exigió su retiro, la tensión aumentó durante la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol, realizada el pasado 28 de marzo.

Cabe recordar que Roa dejó en claro que no renunciará a la presidencia de Ecopetrol, pese a la imputación formulada por la Fiscalía.