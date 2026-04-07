Barranquilla celebra su aniversario número 213 en medio de una profunda transformación que es palpable en cada esquina de la ciudad. El alcalde Alejandro Char ha sido el precursor de este proceso, priorizando la inversión social y la ejecución de grandes obras con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los barranquilleros.

A lo largo de sus tres administraciones, Char ha liderado una apuesta sostenida por el desarrollo urbano y social de la Puerta de Oro de Colombia. En diálogo con EL HERALDO, destacó la importancia de escuchar a la ciudadanía, trabajar de manera articulada y fortalecer la confianza entre los ciudadanos como pilares de su gestión.

Este 7 de abril, Barranquilla celebra un nuevo aniversario. ¿Cuál es el avance más grande que ha tenido la ciudad en las últimas décadas?

Lo más lindo es ver una ciudad llena de orgullo, una ciudad llena de optimismo, una ciudad que se transformó para todos los que vivimos acá y se transformó para el que llega a visitarla y se da cuenta que encuentra una ciudad más conectada con el mundo en todo sentido.

Pero lo que me llega al corazón, lo que me alegra todos los días, lo que sin duda es el mayor patrimonio de esta ciudad es lo que ha crecido el orgullo del barranquillero con su ciudad, con su tierra, con su barrio, con su esquina. Se sienten orgullosos de esta ciudad, se sienten muy contentos con Barranquilla, se sienten muy felices, y eso no tiene precio.

Cada una de sus administraciones ha tenido un sello, una impronta. En la primera se puso la casa en orden. En la segunda se avanzó en obras como la canalización de arroyos y la construcción de parques. En este periodo estamos frente a una ciudad visionaria, mucho más completa. ¿Con cuál de esas tres ciudades se queda?

Cada una tiene un contexto diferente, porque cuando llegamos en el primer gobierno no había vías de comunicación, los colegios estaban en el piso, llovía en la ciudad y la gente tenía que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado. No había espacio para los niños, no había parques, por supuesto los sueños de los jóvenes no se podían realizar, ni en el campo cultural, ni en el deportivo, ni en el profesional.

En el segundo y tercer periodo hemos logrado cerrar esas brechas sociales. Hoy cualquier niño que sale del vientre de una madre, por más humilde que sea, recibe la primera infancia, va a un colegio bilingüe, recibe alimentación, desarrollo de software, inteligencia artificial, desea estudiar cualquier carrera y tiene la Universidad de Barranquilla, que ha pasado de 2.000 a 20.000 estudiantes.

JAIROC El mandatario distrital destacó que la ciudad se ha convertido en un destino turístico de impacto a nivel nacional.

Todo eso ha construido un tejido social muy robusto, muy adaptado a un mundo que requiere un personal, que requiere una capacidad humana e intelectual conectada con un mundo que va muy rápido. Barranquilla se ha ido ajustando a toda esta necesidad. Primero resolvió las coyunturales que comentaba al comienzo y hoy, después de 200 años, le dimos la cara al río.

Este año están llegando 80 % más personas de lo que llegaron el año pasado al Gran Malecón. Solo el sábado 4 de abril llegaron 32.000 personas al Malecón, contra 20.000 del año pasado, el mismo día.

Este año el Malecón puede recibir 15 millones de personas. Eso, junto con el Museo Cielo Abierto en Barrio Abajo, todo lo que está pasando con nuestra ciénaga de Mallorquín, nuestra playa de Puerto Mocho están dando una característica a la ciudad turística. Es una industria limpia, una industria que Barranquilla no pensó que podía tener.

Cada segmento en la Alcaldía ha tenido un desafío que hemos ido superando, y hoy son más los carros que entran por los peajes que los que salen. Antes, cuando llegaba Semana Santa, Barranquilla se veía desolada, vacía. Ahora no. Estuve haciendo ejercicio en el ecoparque de la ciénaga de Mallorquín y estaba lleno de gente. Y qué lindo saber que el 90 % vienen de afuera.

Son personas que pagan un taxi, que pagan un transporte público, que se alojan en un Airbnb o un hotel, que comen en un restaurante, que parquea su carro y le pagan a alguien para parquear. En fin, se mueve muchísimo la economía. Esa es la Barranquilla de hoy.

Una de las características que hablan de usted como alcalde es la capacidad de ser visionario. ¿Usted se imaginó esta Barranquilla hace 18 años, cuando llegó por primera vez a la Alcaldía?

No pensamos que la íbamos a hacer tan rápido. Y no es mérito solamente mío. Este es un equipo de gobierno muy importante, muy grande, muy robusto, que ha venido haciendo la tarea de hace 20 años, porque el próximo año cumplimos 20 años de la primera vez que llegamos. Gente que tiene una curva de aprendizaje impresionante, que ha tenido experiencia por fuera y vuelven. Hemos logrado armar un equipo de gobierno que, la verdad, cada meta que nos ponemos la cumplimos, inclusive mucho más rápido de lo que pensábamos.

Ni hablarte, porque lo recuerdo ahora mismo, del estadio Metropolitano. De la noche a la mañana, Conmebol se interesó en Barranquilla y dijimos que podíamos tener el estadio para noviembre de este año. Y vamos a tener la final del fútbol mundial en noviembre. Yo creo que vamos a romper récord con el ‘Metro’. Barranquilla paga sus necesidades. Barranquilla prácticamente es independiente en lo económico.

JAIROC Una de las poblaciones beneficiadas con las inversiones en el Distrito ha sido la primera infancia, recalcó Char.

Ayer hablaba con parte de mi equipo: Primera infancia, ICBF y PAE (Plan de Alimentación Escolar) en los colegios públicos le valen a Barranquilla 200.000 millones de pesos al año. Imagínate que Barranquilla coloca el 75 % de esa plata, la Nación pone el 25 %. Hace 8 o 10 años la Nación ponía el 75 % de la comida de los bebés que nacen de los vientres más humildes hasta el colegio. La Nación ponía el 75 % y las ciudades poníamos el 25 %.

Yo pregunto, ¿qué hubiese sido de esta ciudad si Barranquilla no hubiese tenido ese músculo financiero que tiene hoy y que cubre lo que hoy la Nación no le entrega a los niños en comida? Barranquilla y en muchas ciudades de Colombia.

Barranquilla ha despertado la confianza del contribuyente y ese también es un pedestal muy importante en estos 20 años. Sin esa confianza, si ese barranquillero no estuviera pagando sus impuestos, su predial, su Industria y Comercio, sus estampillas, hoy la Policía ni siquiera tuviera gasolina, hoy la Policía ni siquiera tuviera una moto, hoy no hubiese una cámara grabando, hoy no hubiera un radio para comunicación. Esa tri-unidad de Alcaldía con la Policía, más el contribuyente, es lo que ha tenido Barranquilla sostenida.

Una de las tareas pendientes, no solamente de Barranquilla, sino del país es el tema de seguridad. ¿Qué hace falta por hacer?

Nosotros le hemos dado todo a la Policía. Todo lo que no tenían porque esto era un cementerio de motos tiradas cuando llegamos. Le hemos entregado toda la tecnología, toda la movilidad.

Se le ha dado tanto largo a estos bandidos que hay barrios en Barranquilla, en barrios en Soledad, en barrios por todo el Caribe colombiano, donde si tú no votas por un candidato no te dejan entrar. Así de grave está esto.

JAIROC Char resaltó que la ciudadanía ha tenido mejoras en su calidad de vida a través de distintas inversiones impulsadas por el Distrito.

Barranquilla ha salido adelante por su esfuerzo, por sus recursos. Si no es por los esfuerzos del contribuyente barranquillero, aquí no habría comida para los niños recién nacidos de 0 a 5 años, no habría comida en los colegios. Barranquilla hoy está poniendo el 75 % de esa plata, y estoy seguro que pasa así en muchas ciudades del país. Tremendos esfuerzos los que estamos haciendo los alcaldes. No hay derecho, estamos solos en esta lucha.

Barranquilla se ha convertido en un ejemplo de gobernanza. Los alcaldes quieren emular a esta ciudad, ¿qué consejos les daría?

La gente cuando ve resultados, acompaña y creo que ese ha sido el ejemplo de nosotros en Barranquilla. ¿Quién daba un peso por esta ciudad hace 20 años? Aquí llovía y era una pesadilla. Éramos la noticia número uno en los medios nacionales.

Tragedia en Barranquilla, desastres en Barranquilla. El arroyo de la 21. El de la 76. El de la Felicidad; los colegios cayéndose a pedazos, el paseo de la muerte, la gente se moría en las puertas de los hospitales. La corrupción rampante. Pusimos la casa en orden, la gente empezó a creer, empezó a pagar sus impuestos.

Una administración seria que empezó a invertir en las cosas que la gente estaba demandando. La seguridad en ese momento, la salud, la educación, empezamos a pavimentar las vías que acercaron a la gente con su trabajo, con la universidad, con el hospital. Y mire hoy, una ciudad que tenía un presupuesto de 400 mil millones de pesos en el 2007 y hoy tiene un presupuesto de 8 billones de pesos. Ha crecido casi que 20 veces los ingresos de Barranquilla. La gente paga y somos un gobierno que hace, un gobierno que escucha, y aquí estamos. Hoy en nuestro cumpleaños 212+ 1.

¿Por qué la gente tiene que venir a Barranquilla en este cumpleaños 212+1?

Porque Barranquilla está espectacular, y lo dicen las voces que pisan esta ciudad. Ahorita que estaba en el Malecón, en el ecoparque Mallorquín había gente de todos lados del mundo: De Canadá, México, El Salvador, Estados Unidos, Europa y me decían: “Hombre, qué ciudad tan linda, qué ciudad tan hermosa”. Qué lindo ver ese río con ese Malecón, qué linda la ciénaga de Mallorquín llena de aves, qué lindo ir a Puerto Mocho ahora, y hoy es un espectáculo. Y todo se ha hecho con la comunidad.

Esto (Museo a cielo Abierto) es un ejemplo de cómo co-crear con la gente. Aquí nosotros no llegamos con unos artistas importados a ver qué se nos imaginaba a nosotros. Todo esto fue pensado por la misma comunidad de Barrio Abajo, que tiene mucha historia.

Aquí vino Shakira, vino Beéle. Todo lo que está dibujado ahí fue conglomerados de artistas de aquí de Barranquilla y todo lo que está ahí fue lo que la gente quería que se expresara. Detrás de cada pincelada o brochazo hay un pedazo de la cultura de Barrio Bajo y de Barranquilla. Me tiene muy contento. Eso es lo que le va a dar sostenibilidad a este sector y a toda Barranquilla.

En este cumpleaños, ¿usted qué le pediría a los barranquilleros?

El barranquillero ha sido muy generoso y muy paciente en estos 20 años. Ha sido paciente porque se aguantó tantos años y esperó estos, y generoso porque cuando vio la luz con nosotros, entrando en 2008, empezó a acompañar este proyecto de ciudad. Nada hace más fuerte a Barranquilla, a su presente y a su futuro que esa hermandad que tenemos con la gente, esa comunicación y esa relación que hay con la gente.

Nada más importante que un alcalde que se conecte con la comunidad, que se conecte con las necesidades de la gente, con los deseos de la gente. El pueblo es muy inteligente y muy sabio, hay que escuchar al pueblo y los gobernantes saldrán adelante.