La Dirección General Marítima (Dimar) entregó un balance positivo de la temporada de Semana Santa 2026 en las jurisdicciones de Barranquilla, Santa Marta y San Andrés, destacando condiciones seguras durante las actividades marítimas y turísticas.

Gracias al fortalecimiento de los controles, las jornadas de sensibilización y la presencia institucional en el marco de la campaña “Colombia Navega Segura”, no se registraron siniestros marítimos, lo que permitió consolidar un entorno seguro y confiable para propios y visitantes.

En Barranquilla se registraron 77 zarpes y la movilización de 1.395 pasajeros, sin reportes de siniestros marítimos. Estos resultados evidencian una operación segura y controlada, en línea con las estrategias de vigilancia implementadas por la Autoridad Marítima Colombiana durante la temporada alta.

Por su parte, Santa Marta registró 1.819 zarpes y 28.972 pasajeros movilizados. En comparación con 2025, se evidenció una disminución del 22,6 % en zarpes (2.350 en 2025) y del 15,7 % en el número de pasajeros (34.361 en 2025).

A pesar de esta variación, se mantuvo un comportamiento positivo en materia de seguridad, sin reportes de siniestros marítimos, lo que ratifica la efectividad de las medidas preventivas adoptadas por la Capitanía de Puerto.

Por su parte, en San Andrés se registraron 1.743 zarpes y 23.954 pasajeros movilizados, lo que representa un incremento del 13,9 % en zarpes (1.530 en 2025) y del 17,4 % en pasajeros (20.398 en 2025).

Asimismo, no se reportaron siniestros marítimos ni infracciones, lo que evidencia un crecimiento del turismo náutico en condiciones seguras. Estos resultados consolidan el compromiso de la Dimar con la seguridad marítima integral y la protección de la vida humana en el mar