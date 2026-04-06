Un total de 138 estudiantes iniciaron sus estudios de posgrados en la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), en lo que representa un nuevo avance en la ampliación de la oferta académica de educación superior en la ciudad.

El inicio de esta nueva cohorte incluye programas como la Maestría en Ingeniería y Estrategia, Maestría MBA, y especializaciones en Ciencia de Datos, Gerencia de Proyectos, Sistemas Integrados de Gestión, Logística y Educación, diseñados para responder a las necesidades actuales del entorno productivo y social.

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Durante el acto de apertura, el rector Arcesio Castro dio la bienvenida a los estudiantes, resaltando la importancia de fortalecer competencias en áreas como liderazgo, innovación y toma de decisiones estratégicas.

Por su parte, el alcalde Alejandro Char reiteró el respaldo de la Administración distrital a la educación superior como motor de transformación social y desarrollo. A través de su cuenta en X, el mandatario destacó que cada profesional que inicia este proceso académico representa un avance hacia una ciudad más preparada y competitiva.

¡138 profesionales inician sus estudios de posgrado en la IUB!



Seguimos ampliando nuestra oferta académica con programas como: Maestría en Ingeniería, Especialización en Ciencia de Datos, Especialización en Logística, Especialización en Educación y Especialización en Gerencia de… pic.twitter.com/f0ncMINPGR — Alejandro Char (@AlejandroChar) April 6, 2026

Los programas:

Maestría en Ingeniería y Estrategia

Maestría MBA

Especialización en Ciencia de Datos

Especialización en Gerencia de Proyectos

Especialización en Sistemas Integrados de Gestión

Especialización en Logística

Especialización en Educación.

“Barranquilla le está apostando a la educación como eje fundamental de transformación social. Cada profesional que hoy inicia su posgrado es una apuesta por una ciudad más competitiva, más preparada y con mayores oportunidades para todos”, expresó.

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El inicio de estos programas reafirma el compromiso de la administración distrital y de la IUB con la formación de talento humano calificado, orientado a enfrentar los retos del presente y contribuir al crecimiento sostenible de la ciudad y la región.

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