La corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) participó en el Encuentro Internacional de Cooperación Académica, un espacio que reunió a universidades y actores de los sectores público, privado y ambiental en torno al Observatorio Iberoamericano de Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo Local.

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El evento tuvo como objetivo consolidar una articulación interinstitucional que permita integrar conocimientos, experiencias y capacidades para impulsar la sostenibilidad ambiental y el desarrollo local, mediante el trabajo conjunto entre la academia, las autoridades ambientales y organizaciones internacionales.

Durante la jornada se abordaron ejes estratégicos como la investigación, la formación, la comunicación, la movilidad académica y la creación de alianzas institucionales, con la participación de expertos de América y Europa. Estos espacios permitieron el intercambio de buenas prácticas y la definición de líneas de acción conjunta con impacto regional e internacional.

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Asimismo, varios conferencistas internacionales destacaron el apoyo de la C.R.A., resaltando su liderazgo y compromiso en la articulación de iniciativas ambientales con proyección global.

Como parte de la agenda, se realizó una visita al Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, liderada por la autoridad ambiental, donde los participantes conocieron de primera mano un modelo de restauración y conservación ecosostenible, así como su integración con el desarrollo comunitario.

El secretario general de la entidad, Pedro Cepeda Anaya, señaló que este tipo de encuentros fortalece la capacidad técnica institucional y permite alinear las políticas ambientales del Atlántico con estándares internacionales, a través del diálogo global y la evidencia científica.

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Como resultado del encuentro, se avanzó en el fortalecimiento institucional mediante el desarrollo de actividades académicas, investigativas y de extensión, así como en la consolidación de acciones conjuntas en investigación, formación y proyección social.

Este espacio representa un paso hacia la construcción de un modelo de gestión ambiental más articulado y conectado con el contexto internacional, en beneficio del desarrollo sostenible del departamento del Atlántico.

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