Con historias de vida que reflejan esfuerzo, resiliencia y oportunidades, la Universidad de Córdoba celebró las ceremonias de graduación de sus siete facultades, en jornadas realizadas en el Centro de Convenciones de Montería.

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En medio de los actos, la inclusión tomó un lugar central. Jóvenes con distintas condiciones y trayectorias académicas recibieron sus títulos, acompañados por sus familias y por una comunidad universitaria que respalda sus procesos formativos.

Entre ellos se destacan Jorge Armando Mercado Argel, graduado en Licenciatura en Educación Artística y quien tiene síndrome de Down, y Santiago Enrique Palomo Otero, que culminó su carrera de Licenciatura en Informática, desplazándose con apoyo de un caminador. Sus historias se suman a las de estudiantes con discapacidad visual y auditiva que también han alcanzado este logro en la institución.

El rector Jairo Torres Oviedo expresó que la universidad ha construido, a lo largo de sus 62 años, capacidades que hoy permiten hablar de inclusión como una realidad que transforma vidas. Señaló que este proceso abre caminos para la movilidad social y dignifica a quienes han enfrentado condiciones de pobreza, marginalidad o limitaciones físicas.

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Sobre Jorge Armando, resaltó su participación activa en la vida universitaria, su vínculo con la cultura y las actividades artísticas, así como su entusiasmo constante durante su formación. Hoy recibe su título profesional como reflejo de ese recorrido.

En el caso de Santiago Enrique, destacó la historia de vida que hay detrás de su logro. Fue encontrado siendo un recién nacido y creció gracias al cuidado de una familia que impulsó su proceso hasta llevarlo a la educación superior. Su graduación representa el resultado de ese acompañamiento y del trabajo académico desarrollado en la universidad.

La Universidad de Córdoba cuenta con estrategias de acompañamiento que favorecen la formación integral de estudiantes con discapacidad, con el apoyo de docentes, compañeros y programas de bienestar e institucionales que facilitan su permanencia y graduación.

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Finalmente el rector hizo un llamado a la sociedad cordobesa a cuidar y respaldar la universidad, al considerar que su impacto se refleja en la posibilidad de que más jóvenes accedan a la educación y construyan proyectos de vida con mayores oportunidades.