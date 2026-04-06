Para promover el talento creativo en la construcción de ciudad, el Distrito extendió la invitación a sumarse a una jornada de tejido colectivo para celebrar los 213 años de Barranquilla a través de la identidad, la memoria y el orgullo.

Este 7 de abril a las 4:00 p.m., talentosas manos tejedoras se reunirán para crear pequeñas piezas en crochet inspiradas en los colores de la bandera de la ciudad: rojo, amarillo, verde y blanco. Cada pulso tejido simboliza el latido colectivo de una ciudad que se construye desde la unión, la creatividad y el sentido de pertenencia. El encuentro se cumplirá en el parque Realismo Mágico.

El alcalde Alejandro Char destacó el impacto positivo que genera la creación de estos espacios en las comunidades.

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“Barranquilla es tierra fértil de talentos, de artistas, de gente que sueña y que hace posible sus sueños. Desde la Alcaldía seguimos generando estos espacios donde reafirmamos nuestra identidad, pero también de contarle al mundo cómo construimos nuestra ciudad desde lo particular y cómo ese orgullo hace que Barranquilla esté de Moda”, afirmó Char.

El Distrito destacó que esta convocatoria es abierta al público, comunitaria e incluyente. Un ejercicio de tejido social: puntadas que narran cómo nos unimos para celebrar, a pulso tejido, el orgullo barranquillero.

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Desde su creación en 2023, los clubes de tejedoras han beneficiado a más de 1.280 mujeres, hombres y niños en Barranquilla, consolidándose como un espacio donde también se forja tejido social con la generación de oportunidades.

Con esta actividad, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Gerencia de Proyectos Especiales, busca reafirmar su compromiso con iniciativas que promueven el desarrollo sostenible, la economía creativa y la construcción de identidad local.