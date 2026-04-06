Con el propósito de fortalecer la identidad cultural, promover la participación ciudadana y abrir nuevos espacios para la creación audiovisual comunitaria, se llevará a cabo el primer encuentro del Cine Club Comunitario “A Mar Abierto”.

El evento es totalmente gratuito y se realizará el miércoles 15 de abril a las 6:00 p.m. en La Estación Ferrocarril de la Fundación Puerto Colombia. Se trata de una iniciativa que invita a todos los habitantes del municipio a reunirse alrededor del cine como herramienta de expresión, memoria y transformación social.

El cine club es organizado por Kalifack Producciones, productora audiovisual con 16 años de experiencia, dedicada al desarrollo de proyectos cinematográficos y audiovisuales, con sedes en Colombia y en Ciudad de Panamá, con el apoyo de la Fundación Puerto Colombia, entidad comprometida con el desarrollo cultural y comunitario del territorio.

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Como parte del proceso formativo, el encuentro reunirá a jóvenes, adultos y amantes del cine y ofrecerá talleres prácticos de formación audiovisual en áreas como producción, guion, cámara e iluminación, montaje y edición. Además, se realizará un Cine Foro con la proyección especial de la película “La Novia de Puerto”. De esta manera, los participantes podrán narrar y proyectar las historias de su territorio –sus problemáticas, tradiciones, costumbres y rica diversidad cultural– desde su propia mirada.

“El Cine Club Comunitario A Mar Abierto nace como un laboratorio ciudadano en el que el cine se convierte en una poderosa herramienta para descubrir y potenciar el talento porteño, fomentar la creación colectiva y promover procesos de aprendizaje audiovisual. A través de este proceso comunitario, se busca preservar y visibilizar la memoria colectiva del municipio, impulsando la creación de contenidos audiovisuales que documenten la vida cotidiana, las historias locales y la rica identidad cultural de Puerto Colombia. Más allá de la proyección de películas, este espacio aspira a convertirse en un punto de encuentro cultural que promueva el diálogo entre vecinos, fortalezca la convivencia y reactive los espacios públicos como escenarios vivos para el arte, la creatividad y la participación ciudadana”, expresó Fidel Barria, director de cine y organizador del evento.

Esta iniciativa es una apuestan por el cine como una herramienta de transformación social, donde la comunidad no solo sea espectadora, sino también protagonista de sus propias historias. Los interesados en sumarse a esta experiencia cultural y creativa pueden inscribirse en el link https://forms.gle/iBkngJdVbGFy9V1D7 y seguir la cuenta en Instagram @kalifackproducciones