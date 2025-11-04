Durante la mañana de este martes, usuarios de distintos países reportaron la caída de WhatsApp Web, la versión del servicio que permite enviar y recibir mensajes desde una computadora.

Según el sitio especializado Downdetector, los informes de fallas se dispararon alrededor de las 12:00 p.m. (hora local), afectando principalmente la conexión y sincronización de chats.

Mientras tanto, la aplicación móvil de WhatsApp continuó funcionando con normalidad, lo que confirmó que el problema se limitó al acceso mediante navegadores.

Restablecimiento progresivo del servicio

Pasadas algunas horas, el servicio comenzó a restablecerse de manera gradual en varias regiones, aunque con reportes de intermitencia.

Hasta el momento, Meta, empresa propietaria de WhatsApp, no ha emitido un comunicado oficial sobre el origen de la caída ni sobre el número de usuarios afectados.

Alternativas para seguir usando WhatsApp en la computadora

Si WhatsApp Web continúa presentando fallas, la opción más efectiva es instalar la aplicación de escritorio, disponible para Windows y macOS.

Puede descargarse directamente desde el sitio oficial de WhatsApp o desde la Microsoft Store, donde suele instalarse sin necesidad de permisos de administrador.

Esta alternativa permite mantenerse conectado y seguir utilizando el mensajero con la comodidad de un teclado y monitor, sin depender del navegador.