Shakira sigue sumando hitos a su carrera. Esta vez, la superestrella barranquillera recibió el primer Billboard Global Touring Icon Award, un reconocimiento creado por Billboard para celebrar el impacto y la trascendencia de los artistas en la escena mundial de los espectáculos en vivo.

Lea La actriz Diane Ladd, tres veces nominada a los Óscar, fallece a los 89 años

El premio le fue otorgado por su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran, que se ha convertido en la gira latina más lucrativa de la historia realizada por una mujer.

El galardón le fue entregado durante el Billboard Live Music Summit 2025, celebrado el 3 de noviembre en Los Ángeles. Quien tuvo el honor de presentarlo fue Marty Hom, su mánager de gira desde hace años y uno de los nombres más respetados en la industria, con experiencia al lado de leyendas como Fleetwood Mac, Barbra Streisand y los Rolling Stones.

“Como tu mánager de gira desde hace mucho tiempo, estoy muy orgulloso y verdaderamente honrado de presentarte el primer premio anual Billboard Global Icon Tour Award”, dijo Hom. “Tenemos la oportunidad de ser testigos todos los días de lo duro que trabajas para ofrecer el mejor espectáculo posible para todos tus fans”.

Aquí El actor Jonathan Bailey, el hombre más sexy del mundo de 2025, según People

Shakira recibió la noticia tras bastidores, durante los ensayos de su show en Cali, Colombia —ciudad a la que regresó después de 20 años sin presentarse—. Emocionada, dedicó el premio a su equipo de trabajo, que ha sido clave en el éxito de una gira que ha roto todos los pronósticos.

“Este premio es para mi equipo, mis bailarines, mi banda y todo el personal técnico que trabaja tan duro como yo”, señaló la cantante. “Nunca pensé, ni en mis sueños más locos, que llenaría cada estadio. Es increíble y motivador al mismo tiempo, siento que apenas estoy comenzando mi carrera, y es una locura porque han pasado 30 años”.

Una gira que rompe récords

Según datos de Billboard Boxscore, las primeras 64 fechas del tour —de un total de 82— han recaudado 327,4 millones de dólares, con 2,5 millones de boletos vendidos. Las cifras colocan a Las Mujeres Ya No Lloran como la gira latina más taquillera realizada por una mujer y la segunda más lucrativa en general, solo detrás de la gira 2023-2024 de Luis Miguel, que sumó 409,5 millones de dólares.

Además Puntadas de tejedoras se inspiran en obra de Obregón

En México, la artista protagonizó un récord más: 12 conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros (el antiguo Foro Sol) de Ciudad de México, con 65.000 boletos vendidos por noche, para un total de 780.000 asistentes. De acuerdo con la promotora OCESA, se trata de una de las series de conciertos más exitosas jamás realizadas por una artista latina en ese país.

“Esta ha sido la mejor gira de mi vida, ha sido tal como la soñamos”, confesó la cantante barranquillera. “Trabajamos muy duro, superando cada obstáculo. No ha sido fácil. Trabajamos muchas, muchas horas para que todo fuera tan bueno como la gente lo merece”.

También ¿Quién es Jim Curtis, la nueva pareja de la actriz Jennifer Aniston?