La actriz estadounidense Jennifer Aniston ha confirmado su relación con Jim Curtis, hipnoterapeuta y escritor, publicando una fotografía de ambos en Instagram en la que lo felicita por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Te valoro”, escribe Aniston junto a la imagen, publicada la noche del domingo.

En la fotografía en blanco y negro, Aniston, de 56 años, rodea por la espalda a Curtis, de 50, mientras este esboza una amplia sonrisa y toma sus manos.

Aniston no había hecho pública su relación con Curtis hasta ahora, aunque éste la acompañó al estreno de la cuarta temporada de la serie ‘The Morning Show’ el pasado septiembre.

Además, en agosto pasado la prensa los captó a ambos entrando en un restaurante de Nueva York, donde cenaron con la pareja formada por el actor Jason Bateman y Amanda Anka, una de las productoras de ‘The Morning Show’.

Ese mes también se les vio en Malibu (California) con la actriz Courteney Cox, compañera de reparto de Aniston en la serie ‘Friends’, y su pareja, Johnny McDaid.

Desde que saltó a la fama, la actriz ha mantenido relaciones sentimentales con figuras públicas como el actor Brad Pitt, de quien se divorció en 2005, o el también intérprete Justin Theroux, de quien se separó en 2018.

¿Quién es Jim Curtis?

De acuerdo a su sitio web, Jim Curtis es un coach transformacional, autor y orador que ayuda a las personas a “liberarse del dolor y a alcanzar su máximo potencial”. Ofrece cursos en los que trabaja con su método “hipno-coaching” que combina ciencia y espiritualidad “para descubrir y liberar los bloqueos subconscientes”.

Curtis se define en Linkedin como entrenador y “especialista en subconsciente”, y a menudo publica en su perfil de Instagram -donde cuenta con 700.000 seguidores- videos en los que da consejos relacionados con el bienestar mental.

En el mundo del bienestar ha estado por más de 20 años ejerciendo estos de liderazgo en WebMD, Everyday Health y el Instituto de Nutrición Integrativa (IIN, por sus siglas en inglés). Por sus manos han pasado emprendedores, creativos y figuras públicas “en un profundo trabajo interior, combinando neurociencia, reprogramación subconsciente y sanación emocional”.

Jim Curtis Coaching

Una enfermedad crónica mal diagnosticada y un trauma emocional fueron el motor para encontrar “una forma de sanar que honraba tanto el cuerpo como el alma”. Su premisa es “la transformación siempre es posible” por muy estancado o destrozado que uno se sienta.