Los ciclistas colombianos Nairo Quintana y Egan Bernal y el excorredor italiano Vincenzo Nibali coincidieron este sábado que durante el 2026 el esloveno Tadej Pogacar seguirá dominando las pruebas de alta competencia de este deporte porque “es el corredor más fuerte de la actualidad”.

El italiano Nibali, quien fue campeón de las tres grandes, participa en Barranquilla, junto a los colombianos Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán, en el ‘Giro de Rigo’, un evento recreativo y gran fondo no competitivo, organizado por Urán e inspirado en el espíritu del Giro de Italia.

Nibali —ganador del Tour de Francia 2014, el Giro de Italia 2013 y 2016 y la Vuelta a España 2010— comparó a Pogacar con el múltiple campeón Eddy Merckx, anotando: “después de 30 años vuelve a salir un corredor increíble. Pienso que en estos momentos competir con él es muy, muy difícil”.

En su opinión, aun cuando compite sin las mejores condiciones, Pogacar llega siempre con un nivel superior.

“En el momento cuando está mal, termina segundo o tercero en la carrera”, dijo.

Bernal, quien ganó el Tour de Francia en el 2019 y en el Giro de Italia en 2021, restó importancia a las versiones según la cuales el diseño del próximo año de la carrera francesa busca contrarrestar posibilidades del esloveno.

“Hoy Pogacar es el corredor más fuerte en el mundo. Si le colocan 100 kilómetros de crono o cualquier otro tipo de carrera siempre será el favorito para ganar”, expresó el colombiano, quien resaltó los logros en la vida deportiva del esloveno, quien a los 27 años tiene por delante mucho tiempo para ser el mejor de la historia.

Para Quintana, quien posee los títulos del Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016, Pogacar ha demostrado que no tiene ninguna falencia y es superior en cualquiera de los terrenos y características de carrera.

Agregó que si él, Nibali, Bernal o Rigoberto Urán se compararan en sus mejores épocas con el nivel que tiene Pogacar en la actualidad, “estaría no uno sino dos escalones más arriba que nosotros, porque es el hombre más fuerte en toda la historia del ciclismo competitivo”.