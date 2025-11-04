La prolífica actriz Diane Ladd, tres veces nominada a los Óscar y madre de la oscarizada Laura Dern, falleció este lunes a las afueras de Los Ángeles a los 89 años de edad.

Ladd fue reconocida con nominaciones por sus interpretaciones en “Alice Doesn’t Live Here Anymore”, de Martin Scorsese; “Wild at Heart”, de David Lynch; y “Rambling Rose”, de Martha Coolidge.

Su hija, la también actriz y ganadora del Óscar Laura Dern, confirmó el fallecimiento de su madre en un emotivo comunicado: “Mi increíble heroína y mi profundo regalo de madre falleció esta mañana conmigo a su lado en su casa de Ojai, California”.

“Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y espíritu empático que uno podría imaginar. Tuvimos la bendición de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles”, añadió Dern.

Ladd tuvo una extensa carrera en Hollywood de más de seis décadas y fue reconocida por su capacidad de interpretar a mujeres de fuerte carácter y por ser reconocida por su trabajo por los grandes de la dirección cinematográfica de la industria.