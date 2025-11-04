Este año, la agenda académica de Expodrinks ofrecerá un espacio pensado para los verdaderos amantes del buen gusto y la cultura de las bebidas.

El Bar Ferial 2, ubicado dentro del pabellón de Puerta de Oro, será el escenario donde los visitantes podrán vivir una experiencia más cómoda, cercana y personalizada, con actividades que cada día explorarán una bebida diferente, proveniente de distintas latitudes.

Al mejor estilo alemán, los asistentes disfrutarán de un encuentro cervecero con auténticas variedades europeas; mientras que desde México llegará un viaje ancestral para descubrir los secretos del agave. También habrá espacio para la cervecería artesanal local, para sumergirse en el universo del ron con el inconfundible sabor de Medellín, y para adentrarse en el refinado mundo del whisky y el vino, símbolos de tradición y celebración.

La programación se desarrollará con aforo limitado a 50 personas por sesión. Los interesados podrán asegurar su cupo mediante un preregistro disponible en la página web oficial de Expodrinks, donde encontrarán el formulario correspondiente.

Esta modalidad permitirá a los asistentes seleccionar previamente las temáticas y marcas de su interés, optimizar su tiempo dentro de la feria, acceder a información exclusiva y participar activamente en espacios de aprendizaje y networking junto a expertos, embajadores de marca y reconocidos ponentes.

Cortesía

Así será la programación

Viernes

5:00 – 6:00 p.m.

DIAGEO

Tema: Detrás de la Barra: Aprende, Crea y Disfruta

Embajador: Aroldo Torres

Marcas: Don Julio, Smirnoff, Johnnie Walker, Tanqueray

6:00 – 7:00 p.m.

DISPORTAL

Tema: Cata de Cervezas Alemanas con Erdinger

Embajador: Gabriel Duarte

Marcas: Erdinger Weissbier, Erdinger Dunkel, Erdinger Pikantus

7:00 – 8:00 p.m.

DISLICORES

Tema: El maravilloso mundo del agave, un viaje ancestral por México

Embajador: José María Garcés

Marcas: Tequila 1800, Dobel, 400 Conejos

Sábado

5:00 – 6:00 p.m.

DIAGEO

Tema: Rueda de Sabores: La Evolución del Whisky

Embajador: Andrés Ariza Marca: Buchanan’s

6:00 – 7:00 p.m.

DISCURRAMBA

Tema: Sabores que maduran con el tiempo: Ron Medellín

Embajador: Barnaby Castillo Suárez. Marca: Ron Medellín

7:00 – 8:00 p.m.

DISLICORES

Tema: Un encuentro especial: burbujas y tintos

Embajador: Rodrigo Ramos

Marcas: Chandon, Ramón Bilbao, Divine

Domingo

6:00 – 7:00 p.m.

CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA

Tema: Conociendo el portafolio de Cervezas de 3 Cordilleras

Embajador: Dyekman Rangel

Marca: 3 Cordilleras

Con esta propuesta académica, Expodrinks 2025 reafirma su compromiso con la formación, la cultura y la experiencia sensorial en torno al mundo de las bebidas, ofreciendo espacios únicos donde el conocimiento y la pasión se encuentran en cada sorbo.

Expodrinks 2025, la experiencia con más me gusta, invita a celebrar el arte de brindar, el talento musical y la alegría única del Caribe. La feria es organizada por Corferias y Supertiendas Olímpica.