Este año, la agenda académica de Expodrinks ofrecerá un espacio pensado para los verdaderos amantes del buen gusto y la cultura de las bebidas.
Lea Shakira recibió el Billboard Global Touring Icon Award, por su exitosa gira
El Bar Ferial 2, ubicado dentro del pabellón de Puerta de Oro, será el escenario donde los visitantes podrán vivir una experiencia más cómoda, cercana y personalizada, con actividades que cada día explorarán una bebida diferente, proveniente de distintas latitudes.
Al mejor estilo alemán, los asistentes disfrutarán de un encuentro cervecero con auténticas variedades europeas; mientras que desde México llegará un viaje ancestral para descubrir los secretos del agave. También habrá espacio para la cervecería artesanal local, para sumergirse en el universo del ron con el inconfundible sabor de Medellín, y para adentrarse en el refinado mundo del whisky y el vino, símbolos de tradición y celebración.
La programación se desarrollará con aforo limitado a 50 personas por sesión. Los interesados podrán asegurar su cupo mediante un preregistro disponible en la página web oficial de Expodrinks, donde encontrarán el formulario correspondiente.
Aquí Calendario lunar noviembre 2025: los mejores días para cortarse el cabello
Esta modalidad permitirá a los asistentes seleccionar previamente las temáticas y marcas de su interés, optimizar su tiempo dentro de la feria, acceder a información exclusiva y participar activamente en espacios de aprendizaje y networking junto a expertos, embajadores de marca y reconocidos ponentes.
Así será la programación
Viernes
5:00 – 6:00 p.m.
DIAGEO
Tema: Detrás de la Barra: Aprende, Crea y Disfruta
Embajador: Aroldo Torres
Marcas: Don Julio, Smirnoff, Johnnie Walker, Tanqueray
Además La actriz Diane Ladd, tres veces nominada a los Óscar, fallece a los 89 años
6:00 – 7:00 p.m.
DISPORTAL
Tema: Cata de Cervezas Alemanas con Erdinger
Embajador: Gabriel Duarte
Marcas: Erdinger Weissbier, Erdinger Dunkel, Erdinger Pikantus
7:00 – 8:00 p.m.
DISLICORES
Tema: El maravilloso mundo del agave, un viaje ancestral por México
Embajador: José María Garcés
Marcas: Tequila 1800, Dobel, 400 Conejos
También El actor Jonathan Bailey, el hombre más sexy del mundo de 2025, según People
Sábado
5:00 – 6:00 p.m.
DIAGEO
Tema: Rueda de Sabores: La Evolución del Whisky
Embajador: Andrés Ariza Marca: Buchanan’s
6:00 – 7:00 p.m.
DISCURRAMBA
Tema: Sabores que maduran con el tiempo: Ron Medellín
Embajador: Barnaby Castillo Suárez. Marca: Ron Medellín
7:00 – 8:00 p.m.
DISLICORES
Tema: Un encuentro especial: burbujas y tintos
Embajador: Rodrigo Ramos
Marcas: Chandon, Ramón Bilbao, Divine
Más Puntadas de tejedoras se inspiran en obra de Obregón
Domingo
6:00 – 7:00 p.m.
CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA
Tema: Conociendo el portafolio de Cervezas de 3 Cordilleras
Embajador: Dyekman Rangel
Marca: 3 Cordilleras
Con esta propuesta académica, Expodrinks 2025 reafirma su compromiso con la formación, la cultura y la experiencia sensorial en torno al mundo de las bebidas, ofreciendo espacios únicos donde el conocimiento y la pasión se encuentran en cada sorbo.
Expodrinks 2025, la experiencia con más me gusta, invita a celebrar el arte de brindar, el talento musical y la alegría única del Caribe. La feria es organizada por Corferias y Supertiendas Olímpica.