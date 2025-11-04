El calendario lunar de noviembre 2025 marca el ritmo de muchas actividades cotidianas, entre ellas el momento ideal para cortarse el cabello, teñirse o depilarse, de acuerdo con la fase en la que se encuentre la Luna.

Aunque para algunos es solo una creencia popular, tanto estilistas como astrólogos coinciden en que cada etapa del ciclo lunar influye de manera distinta en el crecimiento y la salud capilar.

Este penúltimo mes del año comenzó con la Luna en cuarto creciente, una fase que impulsa la renovación y el fortalecimiento del cabello.

Por eso, quienes buscan un cambio de look o un corte que ayude al crecimiento, encontrarán en noviembre fechas muy favorables para hacerlo.

Cada una de estas fases tiene una energía diferente y puede aprovecharse según el resultado que se desee conseguir con el cabello o la belleza personal.

Fases de la Luna en noviembre 2025

Luna nueva: 20 de noviembre

Cuarto creciente: 2 de noviembre

Luna llena: 9 de noviembre

Cuarto menguante: 16 de noviembre

Los mejores días para cortarse el cabello en noviembre y que crezca fuerte

Lunes 10

Martes 11

Miércoles 19

Jueves 20

Días cortar el cabello en noviembre para que crezca más rápido

Miércoles 5

Jueves 6

Viernes 7

Miércoles 12

Jueves 13

¿Cuándo teñirse el cabello o depilarse en noviembre?

Para teñirse el cabello y tratamientos capilares, la Luna nueva el 20 de noviembre es perfecta para iniciar nuevos procesos, como un cambio de color o un tratamiento de reparación.

Si desea depilarse durante la Luna menguante del 16 al 19, el vello crece más lentamente, lo que ayuda a prolongar los resultados.